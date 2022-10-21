Турецкие банки усложнили оформление карт для россиян

Турецкие банки стали предъявлять гражданам РФ, которые приехали в страну после объявления Путиным мобилизации, новые требования, чтобы справиться с потоком запросов на получение карт. Об этом со ссылкой на столкнувшихся с проблемой россиян сообщает РБК.

«Россиянин обошел свыше 15 отделений различных крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. Многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, часть утверждали, что в принципе не открывают счета иностранцам, один банк попросил заградительный депозит $5 тыс. (5115 евро), еще один — безвозвратную комиссию в размере 2 тыс. лир (110 евро)», - сообщает издание.

Многие россияне прибегают к услугам посредников, которые стоят около 200 евро, однако формально счета могут открывать и без услуг помощников. На данный момент с россиянами продолжают работать всего четыре турецких банка.

Посредники утверждают, что банковские работники устали от россиян, т.к. из-за языкового барьера процедура открытия одной карты растягиваться на три-четыре часа. Отказать в приеме документов банки не вправе, поэтому и придумывают новые условия, чтобы клиент отказался сам.