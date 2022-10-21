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Турецкие банки усложнили оформление карт для россиян

rus.postimees.ee
Турецкие банки усложнили оформление карт для россиян
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Фото: en.publika.md

Работники турецких банков не справляются с потоком заявлений на получение карт от россиян, которые убежали от мобилизации в РФ. Кредитные организации усложняют требования для легализации накоплений приехавших.

Турецкие банки стали предъявлять гражданам РФ, которые приехали в страну после объявления Путиным мобилизации, новые требования, чтобы справиться с потоком запросов на получение карт. Об этом со ссылкой на столкнувшихся с проблемой россиян сообщает РБК.

«Россиянин обошел свыше 15 отделений различных крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. Многие отделения требовали разрешение на работу в Турции, часть утверждали, что в принципе не открывают счета иностранцам, один банк попросил заградительный депозит $5 тыс. (5115 евро), еще один — безвозвратную комиссию в размере 2 тыс. лир (110 евро)», - сообщает издание.

Многие россияне прибегают к услугам посредников, которые стоят около 200 евро, однако формально счета могут открывать и без услуг помощников. На данный момент с россиянами продолжают работать всего четыре турецких банка.

Посредники утверждают, что банковские работники устали от россиян, т.к. из-за языкового барьера процедура открытия одной карты растягиваться на три-четыре часа. Отказать в приеме документов банки не вправе, поэтому и придумывают новые условия, чтобы клиент отказался сам.

Турция остается одним из самых популярных направлений у россиян для побега от мобилизации. До сентября в стране работали карты российской платежной системы «Мир». Российский аналог Visa и MasterCard появился в 2015 году и активно административно продвигался в РФ после начала санкционного давления на Москву за аннексию Крыма. После сентябрьских напоминаний со стороны США, что работа с картами «Мир» рискует привести к станционным проблемам, турецкие банки отключили прием российских карт.

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