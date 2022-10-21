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Галерея ⟩ Эпопея по делу Майлис Репс продолжается: показания даст Керсти Сарапуу

Андрес Эйнманн Тайро Луттер
Эпопея по делу Майлис Репс продолжается: показания даст Керсти Сарапуу
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Сегодня по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) показания даст член Рийгикогу, центристка Керсти Сарапуу, которая во время пребывания в должности Репс была председателем фракции центристов. 

По затянувшемуся делу Репс от свидетелей обвинения теперь добрались до свидетелей, вызванных защитой.

В чем прокуратура обвиняет Майлис Репс

Репс совершила присвоение, приказав сотрудникам министерства выполнять обязанности, связанные с ее детьми.

Репс незаконно воспользовалась топливной картой министерства и покрыла за счет министерства расходы на проведение своего дня рождения в помещении министерства.

Репс совершила мошенничество, забрав домой кофеварку министерства.

Министерство оплачивало авиаперелеты члена семьи Репс, платило за транспорт и проживание, а также празднование юбилея Репс в ресторане.

Министерство покрыло личные расходы Майлис Репс на сумму около 7500 евро.

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