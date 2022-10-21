Две представительницы стран-агрессоров обеспечили себе места в финальном турнире WTA

Соболенко во второй раз примет участие в итоговом турнире WTA. Впервые она попала туда в прошлом году. Для Касаткиной это первый раз, когда она обеспечила себе там место.

В этом году Арина Соболенко попала в финалы турниров категорий WTA 500 (Штутгарт) и WTA 250 в Хертогенбосе. Кроме того, она дважды выходила в полуфиналы на турнирах WTA 1000, а на US Open вошла в четверку лучших теннисисток.

Касаткина в этом году выиграла два турнира: в Сан-Хосе турнир категории WTA 500 и турнир категории WTA 250 в Грэнби. Также она прошла в полуфинал на турнире Франции и на турнире WTA 1000 в Риме.