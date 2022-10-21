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Две представительницы стран-агрессоров обеспечили себе места в финальном турнире WTA

rus.postimees.ee
Две представительницы стран-агрессоров обеспечили себе места в финальном турнире WTA
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Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина. Фото: Michael Owens

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила, что вчера вечером места в финальном турнире WTA обеспечили себе белоруска Арина Соболенко и россиянка Дарья Касаткина.

Соболенко во второй раз примет участие в итоговом турнире WTA. Впервые она попала туда в прошлом году. Для Касаткиной это первый раз, когда она обеспечила себе там место.

В этом году Арина Соболенко попала в финалы турниров категорий WTA 500 (Штутгарт) и WTA 250 в Хертогенбосе. Кроме того, она дважды выходила в полуфиналы на турнирах WTA 1000, а на US Open вошла в четверку лучших теннисисток.

Касаткина в этом году выиграла два турнира: в Сан-Хосе турнир категории WTA 500 и турнир категории WTA 250 в Грэнби. Также она прошла в полуфинал на турнире Франции и на турнире WTA 1000 в Риме.

Помимо представительниц стран-агрессоров, в финал прошли также Ига Свентек, Онс Жабер, Джессика Пегула, Коко Гауфф и Каролин Гарсия. Одно место еще остается свободным.

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