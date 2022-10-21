Пт, 21.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Матчи хоккейной лиги Coolbet в эти выходные пройдут в Тарту, Таллинне и Риге

rus.postimees.ee
Матчи хоккейной лиги Coolbet в эти выходные пройдут в Тарту, Таллинне и Риге
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Tartu Välk 494 (желтые) ja Narva PSK (белые). Архивное фото.
Tartu Välk 494 (желтые) ja Narva PSK (белые). Архивное фото. Фото: Kristjan Teedema

С субботы по понедельник будет сыграно пять игр. В субботу в 17:00 на Astri Arena встретятся Tartu Välk 494 и кохтла-ярвеский Everest, в 18:10 столичные «Пантеры» выйдут против нарвского PSK в ледовом холле Хааберсти, а в 19:10 в Рижском хоккейном холле состоится поединок между латвийскими клубами Riga и Kurbads.

Комментировать матч «Пантер» и PSK в прямом эфире OHO TV и Delfi Sport будут Арго Кунгла и Алексей Коханенко на эстонском и русском языках соответственно.

Тартусцы и кохтла-ярвесцы встретятся на льду Astri Arena в воскресенье в 16:30. Игра будет транслироваться в прямом эфире OHO TV и Delfi Sport с комментариями Кенета Луйва и Максима Романовича.

Матч-реванш между HS Riga и HK Kurbads состоится в понедельник в 12:23 в Риге.

Позиции команд в хоккейной лиге Coolbet:

HK Kurbads 8 (4)

HC Panter 6 (3)

Narva PSK 6 (4)

HS Riga 6 (6)

Tartu Välk 494 3 (4)

HC Everest 2 (5)

SK Viru Sputnik 0 (4)

Ключевые слова
Наверх