С субботы по понедельник будет сыграно пять игр. В субботу в 17:00 на Astri Arena встретятся Tartu Välk 494 и кохтла-ярвеский Everest, в 18:10 столичные «Пантеры» выйдут против нарвского PSK в ледовом холле Хааберсти, а в 19:10 в Рижском хоккейном холле состоится поединок между латвийскими клубами Riga и Kurbads.
Матчи хоккейной лиги Coolbet в эти выходные пройдут в Тарту, Таллинне и Риге
Матчи хоккейной лиги Coolbet в эти выходные пройдут в Тарту, Таллинне и Риге
Комментировать матч «Пантер» и PSK в прямом эфире OHO TV и Delfi Sport будут Арго Кунгла и Алексей Коханенко на эстонском и русском языках соответственно.
Тартусцы и кохтла-ярвесцы встретятся на льду Astri Arena в воскресенье в 16:30. Игра будет транслироваться в прямом эфире OHO TV и Delfi Sport с комментариями Кенета Луйва и Максима Романовича.
Матч-реванш между HS Riga и HK Kurbads состоится в понедельник в 12:23 в Риге.
Позиции команд в хоккейной лиге Coolbet:
HK Kurbads 8 (4)
HC Panter 6 (3)
Narva PSK 6 (4)
HS Riga 6 (6)
Tartu Välk 494 3 (4)
HC Everest 2 (5)
SK Viru Sputnik 0 (4)
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