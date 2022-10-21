Матчи хоккейной лиги Coolbet в эти выходные пройдут в Тарту, Таллинне и Риге

С субботы по понедельник будет сыграно пять игр. В субботу в 17:00 на Astri Arena встретятся Tartu Välk 494 и кохтла-ярвеский Everest, в 18:10 столичные «Пантеры» выйдут против нарвского PSK в ледовом холле Хааберсти, а в 19:10 в Рижском хоккейном холле состоится поединок между латвийскими клубами Riga и Kurbads.