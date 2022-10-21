Фото и видео ⟩ Танки НАТО прибыли на Сааремаа

«Первым важным аспектом учений является то, что члены Кайтселийта, отвечающие за противотанковую оборону, могут развивать свои профессиональные навыки вместе с союзниками», – сказал командир Сааремааской дружины Кайтселийта капитан-лейтенант Арто Рейнмаа. – Второй аспект – это демонстрация членства в НАТО здесь, на Сааремаа: островитяне заметят, что союзники на месте, и смогут буквально увидеть и потрогать их. А союзники могут увидеть Сааремаа и Мухумаа и познакомиться с нашими людьми. Появления союзников на Сааремаа стали ежегодными и регулярными. Чем теснее связи, тем надежнее наша военная безопасность».