C 20 по 24 октября Сааремааская дружина Кайтселийта проводит противотанковые учения, в ходе которых впервые на Сааремаа доставлены четыре танка союзников по НАТО – Challenger 2.
Фото и видео ⟩ Танки НАТО прибыли на Сааремаа
«Первым важным аспектом учений является то, что члены Кайтселийта, отвечающие за противотанковую оборону, могут развивать свои профессиональные навыки вместе с союзниками», – сказал командир Сааремааской дружины Кайтселийта капитан-лейтенант Арто Рейнмаа. – Второй аспект – это демонстрация членства в НАТО здесь, на Сааремаа: островитяне заметят, что союзники на месте, и смогут буквально увидеть и потрогать их. А союзники могут увидеть Сааремаа и Мухумаа и познакомиться с нашими людьми. Появления союзников на Сааремаа стали ежегодными и регулярными. Чем теснее связи, тем надежнее наша военная безопасность».
Всего в учениях примут участие 200 человек: члены Кайтселийта, отвечающие за противотанковую оборону, с Сааремаа, из Таллинна, Харью, Вырумаа и Пярнумаа, а также французские, британские и канадские военнослужащие из заранее развернутой боевой группы НАТО в Тапа. Из Тапа на Сааремаа к выходным прибудет более 20 боевых машин и машин обеспечения.
Увидеть вблизи танки и другую технику союзников островитяне смогут в пятницу, 21 октября, в 18-19 часов на территории штаба Сааремааской дружины на Калеви пыйк, 5. Автовладельцы смогут припарковаться на парковках поблизости.
В воскресенье днем можно познакомиться с техникой в поселке Лейси.