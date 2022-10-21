Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором двух забитых мячей в матче 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0), сообщает «Чемпионат».
Левандовски – третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру
Левандовски – третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру
34-летний форвард на данный момент забил 601 гол за свою профессиональную карьеру. В XXI веке ранее это удалось только двум игрокам — Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию».
В текущем сезоне поляк провел десять матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав три результативных передачи. В Лиге чемпионов Левандовски сыграл в четырех играх, забив пять мячей.
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