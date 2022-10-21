Левандовски – третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру

34-летний форвард на данный момент забил 601 гол за свою профессиональную карьеру. В XXI веке ранее это удалось только двум игрокам — Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию».