Человек, укусивший полицейского за палец, должен будет провести в тюрьме почти два с половиной года, поскольку в четверг Вируский уездный суд заменил ранее вынесенное ему условное наказание на тюремное заключение.
Преступник, укусивший полицейского за палец, сядет в тюрьму на два года
Ходатайство об исполнении решения, вынесенного судом в 2021 году, подал сотрудник службы пробации. По решению суда Дмитрий Ринк должен провести в тюрьме два года, 4 месяца и 19 дней. Постановление еще не вступило в силу.
1 марта 2021 года Вируский уездный суд признал Дмитрия Ринка виновным в краже, угрозах, насилии в близких отношениях и насилии в отношении представителя власти, и приговорил его в общей сложности к двум годам, 4 месяцам и 19 дням тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком.
Согласно решению суда, 13 декабря 2018 года Ринк в комнате нарвского общежития ударил своего несовершеннолетнего сына кулаками по лицу и ногами в живот, спину и ногу. После этого он укусил за палец приехавшего на вызов патрульного полицейского, который его задержал. Днем ранее Ринк в Нарве ударил женщину по лицу.
6 октября того же года в Кохтла-Ярве Ринк угрожал человеку пневматическим пистолетом, говоря: «Я тебя убью». 22 июня 2020 года в Нарве он ударил ножом человека в живот.
3 октября 2018 года в Нарве Ринк через окно проник в бар, где украл кассовый аппарат с 286 евро и три бутылки водки.
9 мая 2020 года в Нарве Ринк украл из кармана куртки кошелек с деньгами и документами. 3 июля того же года он украл в нарвском магазине набор для бритья, станок для бритья, гели и шампунь и попытался выйти из магазина, не заплатив, но был задержан охранником.