Преступник, укусивший полицейского за палец, сядет в тюрьму на два года

Ходатайство об исполнении решения, вынесенного судом в 2021 году, подал сотрудник службы пробации. По решению суда Дмитрий Ринк должен провести в тюрьме два года, 4 месяца и 19 дней. Постановление еще не вступило в силу.

1 марта 2021 года Вируский уездный суд признал Дмитрия Ринка виновным в краже, угрозах, насилии в близких отношениях и насилии в отношении представителя власти, и приговорил его в общей сложности к двум годам, 4 месяцам и 19 дням тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком.

Согласно решению суда, 13 декабря 2018 года Ринк в комнате нарвского общежития ударил своего несовершеннолетнего сына кулаками по лицу и ногами в живот, спину и ногу. После этого он укусил за палец приехавшего на вызов патрульного полицейского, который его задержал. Днем ранее Ринк в Нарве ударил женщину по лицу.

6 октября того же года в Кохтла-Ярве Ринк угрожал человеку пневматическим пистолетом, говоря: «Я тебя убью». 22 июня 2020 года в Нарве он ударил ножом человека в живот.

3 октября 2018 года в Нарве Ринк через окно проник в бар, где украл кассовый аппарат с 286 евро и три бутылки водки.