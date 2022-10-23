Растущие цены на недвижимость и само строительство заставляют покупателя опасаться, что в итоге он не получит свою квартиру по той цене, о которой договаривались изначально. Юрист Валерия Титова, выступившая в качестве эксперта в новом выпуске передачи «Своя правда», объяснила, какие нюансы нужно учесть, чтобы не проиграть.
Юрист: при покупке недвижимости на стадии строительства нужно заключить правильный договор
«Есть два типа договора: договор бронирования и предварительный договор. Первый тип договора говорит о том, что объект нельзя предлагать другим покупателям, нельзя рекламировать и так далее. Других обязательств у продающего, по сути, нет, – объяснила юрист. – В предварительном договоре указано все то, что после убережет покупателя от проблем: там зафиксирована конечная цена объекта, сроки передачи объекта, дата оплаты суммы и очень многие важные нюансы».
На что еще следует обратить внимание, если человек намерен купить себе новое жилье в ситуации нестабильного рынка? Ответ на этот и многие другие вопросы о ситуации на рынке недвижимости вы получите, посмотрев новый выпуск передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 24 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.