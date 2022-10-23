Юрист: при покупке недвижимости на стадии строительства нужно заключить правильный договор

«Есть два типа договора: договор бронирования и предварительный договор. Первый тип договора говорит о том, что объект нельзя предлагать другим покупателям, нельзя рекламировать и так далее. Других обязательств у продающего, по сути, нет, – объяснила юрист. – В предварительном договоре указано все то, что после убережет покупателя от проблем: там зафиксирована конечная цена объекта, сроки передачи объекта, дата оплаты суммы и очень многие важные нюансы».