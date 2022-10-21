Долгое время занимающийся вопросами государственной обороны и безопасности Меэлис Ойдсалу считает, что вице-канцлер по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар не подходит в качестве кандидата на пост главы Департамента полиции и погранохраны (PPA).
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Ойдсалу о кандидате на пост гендиректора PPA: высокопоставленный чиновник не может руководить полицией
Ойдсалу о кандидате на пост гендиректора PPA: высокопоставленный чиновник не может руководить полицией
По словам Ойдсалу, Коммусаар никогда не занимал руководящую должность в PPA. «У него нет должного опыта работы в системе PPA. О нем можно сказать, что он очень хороший стратег, но слишком хороший мальчик не может занять должность, где нужны практические знания», – прокомментировал Ойдсалу.