Ойдсалу о кандидате на пост гендиректора PPA: высокопоставленный чиновник не может руководить полицией

По словам Ойдсалу, Коммусаар никогда не занимал руководящую должность в PPA. «У него нет должного опыта работы в системе PPA. О нем можно сказать, что он очень хороший стратег, но слишком хороший мальчик не может занять должность, где нужны практические знания», – прокомментировал Ойдсалу.