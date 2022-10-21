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Пассажиропоток Elron вырос на 19 процентов

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Пассажиропоток Elron вырос на 19 процентов
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Пассажиры в поезде Elron.
Пассажиры в поезде Elron. Фото: Janno Zõbin

За первые девять месяцев 2022 года на поездах госкомпании Elron было совершено 5,3 миллионов поездок, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Поездки на поезде становятся все более популярными, и видно, что пассажиры особенно любят быстрые экспрессы – именно на этих линиях количество поездок увеличилось больше всего», – прокомментировал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Он добавил, что имеется много разных причин, по которым предпочтение отдается поездке на поезде: «Часто отмечается, что поезд является быстрым, безопасным и экологичным. Естественно, нельзя не заметить финансовую экономию по сравнению с вождением автомобиля, но становится все больше людей, которые понимают, что использование поезда или общественного транспорта в целом также помогает поддерживать здоровый образ жизни – здесь очень важны ежедневные физические нагрузки, а пешие прогулки на вокзал утром может очень успешно выполнять эту роль».

В сентябре Elron обслужил 616 000 пассажиров, что на 6% больше, чем годом ранее. «В последние месяцы на нас сильно повлияли строительные работы на участке железной дороги Таллинн – Кейла, поэтому мы не смогли предложить нашим клиентам достаточно плотное расписание движения. К счастью, это скоро изменится. Благодаря этому мы можем сказать, что рост количества пассажиров продолжится и в дальнейшем, и к концу года мы обслужим более семи миллионов пассажиров», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron.

Количество пассажиров увеличилось по всем направлениям – больше всего пассажиров воспользовалось линиями Таллинн – Турба (897 000), Таллинн – Палдиски (873 000) и Таллинн – Тарту (886 000). Самый быстрый рост был на линиях Таллинн – Тарту (+42%), Таллинн – Нарва (+30%) и Таллинн – Вильянди (+23%).

«Понятно, что увеличение количества пассажиров означает, что потребность в новых поездах очень большая. Недавно правительство одобрило покупку десяти дополнительных электропоездов, что в ближайшие годы увеличит парк поездов Elron в общей сложности на 16 новых комфортабельных поездов. Мы уже сегодня готовимся к тому, чтобы первый из них вышел на линию через два года, потому что только так мы сможем сделать движение поездов еще более плотным и комфортным, чем раньше», – добавил Конго.

За первые девять месяцев 2022 года собственный доход Elron составил 14,9 млн евро, а в сентябре – более 1,7 млн евро, увеличившись на 28% в годовом исчислении.

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