Яаника Усин: пожилые люди часто падают дома

Количество вызовов, связанных с такими падениями, растет с каждым годом. В 2019 году в Спасательный департамент поступило 726 вызовов, связанных с падениями в домашней обстановке. К прошлому году это число выросло уже до 943.

В потоке новостей кажется, что случаев травм и смертельных исходов от падений не так уж много. Но это потому, что о них не говорят, в отличие от дорожно-транспортных происшествий и пожарах. Однако статистика показывает, что падения являются серьезной проблемой. В то время как в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 71 человек, угарный газ и пожары забрали жизни 32 человек, то для 70 человек в возрасте старше 70 лет судьбоносным оказалось падение дома.

Мы мало говорим о происходящих дома несчастных случаях. Этому, вероятно, способствует убеждение, что то, что случается дома, не должно выходить за пределы его стен. Однако нас должно интересовать и то, что случается дома, если это угрожает здоровью людей. Особое внимание следует уделить пожилым людям и людям с особыми потребностями, потому что они больше всего подвержены риску падения дома.