76-летняя женщина несколько дней без помощи лежала на полу, упав дома. Пожилой мужчина громко звал на помощь – он упал и не мог самостоятельно подняться. 92-летняя женщина упала с постели, ее крики о помощи были слышны на лестничной площадке. 60-летняя женщина упала с инвалидной коляски и пролежала на полу всю ночь. Это лишь некоторые из случаев падения дома, о которых было сообщено в Центр экстренной помощи.
Яаника Усин: пожилые люди часто падают дома
Количество вызовов, связанных с такими падениями, растет с каждым годом. В 2019 году в Спасательный департамент поступило 726 вызовов, связанных с падениями в домашней обстановке. К прошлому году это число выросло уже до 943.
В потоке новостей кажется, что случаев травм и смертельных исходов от падений не так уж много. Но это потому, что о них не говорят, в отличие от дорожно-транспортных происшествий и пожарах. Однако статистика показывает, что падения являются серьезной проблемой. В то время как в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погиб 71 человек, угарный газ и пожары забрали жизни 32 человек, то для 70 человек в возрасте старше 70 лет судьбоносным оказалось падение дома.
Мы мало говорим о происходящих дома несчастных случаях. Этому, вероятно, способствует убеждение, что то, что случается дома, не должно выходить за пределы его стен. Однако нас должно интересовать и то, что случается дома, если это угрожает здоровью людей. Особое внимание следует уделить пожилым людям и людям с особыми потребностями, потому что они больше всего подвержены риску падения дома.
Есть много причин падения пожилых людей и людей с особыми потребностями – отсутствие привычки к физической активности, проблемы со здоровьем, неподходящая домашняя среда, желание справиться самостоятельно и, что особенно тревожно, отсутствие близких, а также отсутствие интереса близких к пожилому человеку. Мы считаем, что поддержка и помощь близких людей крайне важны для обеспечения способности пожилых людей самостоятельно справляться с повседневной жизнью. Помимо социальной близости, это также дает душевную уверенность в том, что есть кто-то, кто поможет в случае необходимости.
Очень большая часть поступающих в Спасательный департамент вызовов, связанных с пожилым людьми или людьми с особыми потребностями, не может быть быстро обслужена из-за того, что дверь заперта, и в большинстве случаев ключи находятся с внутренней стороны двери. Поэтому спасателям приходится тратить время на поиск других решений и проникать в жилища с целью оказания помощи через окна, а в худшем случае, через взломанные двери.
Я советую пожилому человеку найти в своем подъезде человека, которому он доверяет, и оставить ему запасные ключи от своей двери. Если бы нам удалось найти решение проблемы запертых дверей, мы смогли бы быть успешнее, ведь в случае падения пожилых людей быстрое реагирование и своевременная помощь имеют первостепенное значение.
Падения можно предотвратить, организовав безопасный быт. Этого можно добиться уже посредством небольших изменений. Поможет уже и то, если убрать или прикрепить незакрепленные ковры и другие напольные покрытия, а также убрать с пола ненужные вещи и провода, чтобы они не мешали передвижению. Дома должно быть меньше, а не больше, вещей. Это поможет снизить вероятность несчастных случаев и превратить дом в крепость и безопасное место, а не в ловушку.
Мы также сможем многого добиться, просто проявляя заботу друг о друге. Например, некоторое время назад в Центр экстренной помощи поступил звонок. Соседи сообщили, что не видели свою 67-летнюю соседку уже неделю. К сожалению, сообщение поступило слишком поздно, спасатели обнаружили женщину мертвой в своей квартире с травмами от падения. Важно замечать людей вокруг себя и быть внимательным, когда в привычной для вас обстановке происходят какие-либо изменения.
Я убеждена, что, если бы соседи были внимательнее, и помощь была бы оказана немедленно, эту пожилую женщину удалось бы спасти. Возможно, мы не умеем ценить это и считаем личную жизнь каждого человека чем-то, во что мы не вмешиваемся, даже в случае опасности. Я рекомендую обратное. Это действительно помогает, когда вы проявляете интерес к своему пожилому родственнику или соседу и время от времени спрашиваете, как у него дела и не нужна ли помощь.
Ежедневный контрольный звонок является важным шагом, который может продлить жизнь пожилого человека еще на несколько лет. Проявлением заботы является и то, когда вы находите время, чтобы критическим взглядом осмотреть жилище своего близкого человека и внести в него необходимые изменения.
Также важно поддерживать свою физическую форму и уделять внимание здоровью. Умеренная физическая активность и регулярные медицинские осмотры помогают сохранить здоровье.