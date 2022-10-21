Высокие цены на электроэнергию поставили производителей продуктов питания в очень затруднительное положение, и, если они не получат помощи от государства, произведенное в Эстонии мясо может вскоре исчезнуть из магазинов, заявила коммерческий директор финского производителя мяса HKScan, владельца Раквереского мясокомбината и Tallegg, Кристина Мустонен. Из-за роста цен на энергоносители потребитель столкнется с повышением цен.
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Предприятия предупреждают: без государственной помощи эстонское мясо исчезнет с прилавков магазинов
Уже в октябре ожидается новый виток роста цен
Предприятия предупреждают: без государственной помощи эстонское мясо исчезнет с прилавков магазинов
По словам Мустонен, на деятельность компании сильно повлияли высокие цены на энергоносители в странах Балтии. Из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газ фирма вынуждена повышать цены на свою продукцию. Хотя продукты уже подорожали, в конце октября потребителям грозит еще одно подорожание. Куриное мясо подорожало на 15-20 процентов, свинина – на 20 процентов, а полуфабрикаты – минимум на 10 процентов.