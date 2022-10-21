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Предприятия предупреждают: без государственной помощи эстонское мясо исчезнет с прилавков магазинов

Уже в октябре ожидается новый виток роста цен
Аймур-Яан Кескель
Предприятия предупреждают: без государственной помощи эстонское мясо исчезнет с прилавков магазинов
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Фото: Mailiis Ollino

Высокие цены на электроэнергию поставили производителей продуктов питания в очень затруднительное положение, и, если они не получат помощи от государства, произведенное в Эстонии мясо может вскоре исчезнуть из магазинов, заявила коммерческий директор финского производителя мяса HKScan, владельца Раквереского мясокомбината и Tallegg, Кристина Мустонен. Из-за роста цен на энергоносители потребитель столкнется с повышением цен.

По словам Мустонен, на деятельность компании сильно повлияли высокие цены на энергоносители в странах Балтии. Из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газ фирма вынуждена повышать цены на свою продукцию. Хотя продукты уже подорожали, в конце октября потребителям грозит еще одно подорожание. Куриное мясо подорожало на 15-20 процентов, свинина – на 20 процентов, а полуфабрикаты – минимум на 10 процентов.

Помимо цен на энергоносители, взлетели цены на упаковочные материалы и корма для животных. «Цена на сырье сильно выросла за два года. Это долгосрочный процесс. Вначале мы сделали производство более эффективным, чтобы избежать большего роста цен для потребителей, но за последние полгода все возможности были исчерпаны», – сказала Мустонен.

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