Предприятия предупреждают: без государственной помощи эстонское мясо исчезнет с прилавков магазинов

По словам Мустонен, на деятельность компании сильно повлияли высокие цены на энергоносители в странах Балтии. Из-за стремительного роста цен на электроэнергию и газ фирма вынуждена повышать цены на свою продукцию. Хотя продукты уже подорожали, в конце октября потребителям грозит еще одно подорожание. Куриное мясо подорожало на 15-20 процентов, свинина – на 20 процентов, а полуфабрикаты – минимум на 10 процентов.