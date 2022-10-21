Желание учить русских детей эстонскому привело к увольнению

«Даже эстонскому ребенку трудно учиться по эстонскому учебнику биологии – чего же требовать от русского ребенка?» – говорит Ратасепп, которая раньше работала языковым помощником и поддерживала учащихся средней школы Кохтла-Ярве.

Прошлой осенью она начала работать учителем эстонского языка в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, чтобы как следует учить русских детей эстонскому с 1-го класса. Перед Ратасепп как перед участницей государственного проекта «Профессиональный учитель эстонского языка в основной школе» была поставлена ​​задача добиться, чтобы ее питомцы к концу обучения в третьем классе достигли уровня А2, то есть самого низкого, который позволял бы им общаться на эстонском в повседневности.