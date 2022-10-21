Увидев своими глазами и услышав собственными ушами, как много русских школьников в Кохтла-Ярве имеют проблемы с эстонским языком, Ульви Ратасепп, имеющая почти двадцатилетний педагогический стаж, решила внести свой вклад в обучение школьников Ида-Вирумаа государственному языку, но менее чем через год потеряла работу.
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Желание учить русских детей эстонскому привело к увольнению
Желание учить русских детей эстонскому привело к увольнению
«Даже эстонскому ребенку трудно учиться по эстонскому учебнику биологии – чего же требовать от русского ребенка?» – говорит Ратасепп, которая раньше работала языковым помощником и поддерживала учащихся средней школы Кохтла-Ярве.
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