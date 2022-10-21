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Желание учить русских детей эстонскому привело к увольнению

Прийт Пуллеритс
Желание учить русских детей эстонскому привело к увольнению
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Опытная учительница Ульви Ратасепп хотела преподавать эстонский язык детям Ида-Виру, но славянская школа вынудила ее уйти. Неизвестно, на каком языке могли общаться сын Лембиту Меэлис и князь Вячко в XIII веке.
Опытная учительница Ульви Ратасепп хотела преподавать эстонский язык детям Ида-Виру, но славянская школа вынудила ее уйти. Неизвестно, на каком языке могли общаться сын Лембиту Меэлис и князь Вячко в XIII веке. Фото: Postimees

Увидев своими глазами и услышав собственными ушами, как много русских школьников в Кохтла-Ярве имеют проблемы с эстонским языком, Ульви Ратасепп, имеющая почти двадцатилетний педагогический стаж, решила внести свой вклад в обучение школьников Ида-Вирумаа государственному языку, но менее чем через год потеряла работу.

«Даже эстонскому ребенку трудно учиться по эстонскому учебнику биологии – чего же требовать от русского ребенка?» – говорит Ратасепп, которая раньше работала языковым помощником и поддерживала учащихся средней школы Кохтла-Ярве.

Прошлой осенью она начала работать учителем эстонского языка в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, чтобы как следует учить русских детей эстонскому с 1-го класса. Перед Ратасепп как перед участницей государственного проекта «Профессиональный учитель эстонского языка в основной школе» была поставлена ​​задача добиться, чтобы ее питомцы к концу обучения в третьем классе достигли уровня А2, то есть самого низкого, который позволял бы им общаться на эстонском в повседневности.

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