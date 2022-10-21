Евросоюз выделил на проект железнодорожной линии Rail Baltica с европейским типом колеи еще 353,9 миллиона евро. Об этом сообщила координирующая проект совместная компания стран Балтии RB Rail.
ЕС выделил на проект Rail Baltica еще несколько сотен миллионов евро
По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 миллиона евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF). Из этой суммы вклад программы составит 353,9 миллиона евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.
Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), Министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.
Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.
Согласно отчету, проектирование остальной части основной линии Rail Baltica в Литве должно начаться в следующем году, в том числе проектирование участка между границей Литвы с Польшей и Каунасом, Каунасского и Вильнюсского узлов, главной линии и региональных соединений из Каунаса в Вильнюс.
В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 миллиарда евро, из которых 85% выделено в рамках CIF.