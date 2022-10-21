ЕС выделил на проект Rail Baltica еще несколько сотен миллионов евро

По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 миллиона евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF). Из этой суммы вклад программы составит 353,9 миллиона евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.

Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), Министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.

Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.

Согласно отчету, проектирование остальной части основной линии Rail Baltica в Литве должно начаться в следующем году, в том числе проектирование участка между границей Литвы с Польшей и Каунасом, Каунасского и Вильнюсского узлов, главной линии и региональных соединений из Каунаса в Вильнюс.