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ЕС выделил на проект Rail Baltica еще несколько сотен миллионов евро

BNS
ЕС выделил на проект Rail Baltica еще несколько сотен миллионов евро
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Иллюстративный вид на Rail Baltica
Иллюстративный вид на Rail Baltica Фото: www.railbaltic.info

Евросоюз выделил на проект железнодорожной линии Rail Baltica с европейским типом колеи еще 353,9 миллиона евро. Об этом сообщила координирующая проект совместная компания стран Балтии RB Rail.

По ее сообщению, был подписан договор о дополнительном финансировании в размере 422,7 миллиона евро в рамках программы Connecting Europe Facility (CIF). Из этой суммы вклад программы составит 353,9 миллиона евро, или 85%, а еще 15% будет финансироваться правительствами трех стран Балтии.

Соглашение подписали Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и защите окружающей среды (CINEA), Министерства транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и RB Rail.

Глава отдела CINEA Мортен Йенсен сообщил, что это уже восьмая дотация программы в поддержку реализации Rail Baltica.

Согласно отчету, проектирование остальной части основной линии Rail Baltica в Литве должно начаться в следующем году, в том числе проектирование участка между границей Литвы с Польшей и Каунасом, Каунасского и Вильнюсского узлов, главной линии и региональных соединений из Каунаса в Вильнюс.

В 2014-2021 годах Rail Baltica было выделено более 1,2 миллиарда евро, из которых 85% выделено в рамках CIF.

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