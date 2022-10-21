В Эстонии обнаружили мясную и рыбную продукцию, которая не соответствует требованиям

По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кристи Каллип, в основном несоответствующими оказались мясная продукция: «В десяти случаях речь шла о мясных продуктах традиционного копчения и в двух случаях о рыбных продуктах традиционного копчения».

В то время как департамент обычно выборочно берет образцы у производителя продукта или на этапе розничной торговли, в этом году в октябре были взяты дополнительные пробы копченостей, продаваемых на ярмарках.

«Из восьми проб на ПАУ, взятых с двух ярмарок, шесть оказались несоответствующими требованиям. В одном случае это был копченый шейный карбонад латвийского происхождения, по поводу которого департамент направил информацию в компетентный орган в Латвии, чтобы они могли начать производство в отношении их производителя», – рассказала Каллип.

Несоответствующие продукты эстонского происхождения в основном были изготовлены в помещении, используемом в основном для проживания, то есть в жилом доме.

«В случае с двумя производителями департамент выявил неоднократные нарушения. Один из них, Indrek Tuul Lihatooted (FIE), сообщил департаменту, что прекратил работу в этом сезоне. Теперь он должен доказать департаменту, что продукт, который он выпускает на рынок, безопасен. В отношении второго производителя, Mati Saag (FIE), департамент начал усиленный контроль, требуя подтверждения безопасности продукции. Производитель должен провести анализ ПАУ, а результаты должны быть переданы департаменту», – добавила Каллип.