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В Эстонии обнаружили мясную и рыбную продукцию, которая не соответствует требованиям

rus.postimees.ee
В Эстонии обнаружили мясную и рыбную продукцию, которая не соответствует требованиям
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Копченое мясо.
Копченое мясо. Фото: Marko Saarm

Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) ежегодно проводит мониторинг содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в копченых традиционным способом мясных и рыбных продуктах. В этом году было проанализировано 48 образцов мясной и рыбной продукции традиционного копчения, из них 12 признаны несоответствующими требованиям.

По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кристи Каллип, в основном несоответствующими оказались мясная продукция: «В десяти случаях речь шла о мясных продуктах традиционного копчения и в двух случаях о рыбных продуктах традиционного копчения».

В то время как департамент обычно выборочно берет образцы у производителя продукта или на этапе розничной торговли, в этом году в октябре были взяты дополнительные пробы копченостей, продаваемых на ярмарках.

«Из восьми проб на ПАУ, взятых с двух ярмарок, шесть оказались несоответствующими требованиям. В одном случае это был копченый шейный карбонад латвийского происхождения, по поводу которого департамент направил информацию в компетентный орган в Латвии, чтобы они могли начать производство в отношении их производителя», – рассказала Каллип.

Несоответствующие продукты эстонского происхождения в основном были изготовлены в помещении, используемом в основном для проживания, то есть в жилом доме.

«В случае с двумя производителями департамент выявил неоднократные нарушения. Один из них, Indrek Tuul Lihatooted (FIE), сообщил департаменту, что прекратил работу в этом сезоне. Теперь он должен доказать департаменту, что продукт, который он выпускает на рынок, безопасен. В отношении второго производителя, Mati Saag (FIE), департамент начал усиленный контроль, требуя подтверждения безопасности продукции. Производитель должен провести анализ ПАУ, а результаты должны быть переданы департаменту», – добавила Каллип.

В случае, если при отборе проб департамент обнаружит копченый продукт, не соответствующий установленным для ПАУ требованиям, производство будет остановлено, а производитель должен будет пересмотреть процесс копчения. Перед восстановлением производства берется повторный образец продукта.

В 2022 году образцы ПАУ, не отвечающие требованиям, были взяты у следующих предприятий пищевой промышленности
Производители/обработчики продуктов питания, в продукции которых обнаружено содержание ПАУ выше нормыГруппа товаров

Mati Saag (FIE)

Копченый мясной продукт

Mati Saag (FIE)

Копченый мясной продукт

Indrek Tuul Lihatooted (FIE)

Копченый мясной продукт

Indrek Tuul Lihatooted (FIE)

Копченый мясной продукт

Kodulahendused OÜ

Копченый мясной продукт

Annemeli Lihatooted OÜ

Копченый мясной продукт

Marina Klaus (FIE)

Копченый мясной продукт

Nipi Seafarm OÜ

Копченый мясной продукт

Lihagurmaanid MTÜ

Копченый мясной продукт

Jaanitalu singivabrik OÜ (продает продукцию латвийского предприятия)

Копченый мясной продукт

Linaski OÜ

Копченый мясной продукт

Võrtsu Sahver OÜ

Копченый мясной продукт

Источник: PTA 

Перед покупкой копченого продукта потребитель должен:

  • попробовать продукт на вкус – о превышении нормы может свидетельствовать очень интенсивный копченый привкус;
  • обратить внимание на внешний вид товара – не стоит покупать подгоревшую закопченную продукцию;
  • узнать, как был изготовлен продукт – если продукт изготовлен таким образом, что жир капает на горящие щепки, в процессе производства продукта существует вероятность образования соединений ПАУ.

Если вы заметили чрезмерно пригоревший и закопченный продукт, следует сообщить о продавце продукции в департамент.

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