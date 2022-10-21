Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) ежегодно проводит мониторинг содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в копченых традиционным способом мясных и рыбных продуктах. В этом году было проанализировано 48 образцов мясной и рыбной продукции традиционного копчения, из них 12 признаны несоответствующими требованиям.
В Эстонии обнаружили мясную и рыбную продукцию, которая не соответствует требованиям
По словам главного специалиста продовольственного отдела PTA Кристи Каллип, в основном несоответствующими оказались мясная продукция: «В десяти случаях речь шла о мясных продуктах традиционного копчения и в двух случаях о рыбных продуктах традиционного копчения».
В то время как департамент обычно выборочно берет образцы у производителя продукта или на этапе розничной торговли, в этом году в октябре были взяты дополнительные пробы копченостей, продаваемых на ярмарках.
«Из восьми проб на ПАУ, взятых с двух ярмарок, шесть оказались несоответствующими требованиям. В одном случае это был копченый шейный карбонад латвийского происхождения, по поводу которого департамент направил информацию в компетентный орган в Латвии, чтобы они могли начать производство в отношении их производителя», – рассказала Каллип.
Несоответствующие продукты эстонского происхождения в основном были изготовлены в помещении, используемом в основном для проживания, то есть в жилом доме.
«В случае с двумя производителями департамент выявил неоднократные нарушения. Один из них, Indrek Tuul Lihatooted (FIE), сообщил департаменту, что прекратил работу в этом сезоне. Теперь он должен доказать департаменту, что продукт, который он выпускает на рынок, безопасен. В отношении второго производителя, Mati Saag (FIE), департамент начал усиленный контроль, требуя подтверждения безопасности продукции. Производитель должен провести анализ ПАУ, а результаты должны быть переданы департаменту», – добавила Каллип.
В случае, если при отборе проб департамент обнаружит копченый продукт, не соответствующий установленным для ПАУ требованиям, производство будет остановлено, а производитель должен будет пересмотреть процесс копчения. Перед восстановлением производства берется повторный образец продукта.
|Производители/обработчики продуктов питания, в продукции которых обнаружено содержание ПАУ выше нормы
|Группа товаров
Mati Saag (FIE)
Копченый мясной продукт
Mati Saag (FIE)
Копченый мясной продукт
|Indrek Tuul Lihatooted (FIE)
Копченый мясной продукт
|Indrek Tuul Lihatooted (FIE)
Копченый мясной продукт
|Kodulahendused OÜ
Копченый мясной продукт
|Annemeli Lihatooted OÜ
Копченый мясной продукт
|Marina Klaus (FIE)
Копченый мясной продукт
|Nipi Seafarm OÜ
Копченый мясной продукт
|Lihagurmaanid MTÜ
Копченый мясной продукт
|Jaanitalu singivabrik OÜ (продает продукцию латвийского предприятия)
Копченый мясной продукт
|Linaski OÜ
Копченый мясной продукт
|Võrtsu Sahver OÜ
Копченый мясной продукт
|Источник: PTA
Перед покупкой копченого продукта потребитель должен:
- попробовать продукт на вкус – о превышении нормы может свидетельствовать очень интенсивный копченый привкус;
- обратить внимание на внешний вид товара – не стоит покупать подгоревшую закопченную продукцию;
- узнать, как был изготовлен продукт – если продукт изготовлен таким образом, что жир капает на горящие щепки, в процессе производства продукта существует вероятность образования соединений ПАУ.
Если вы заметили чрезмерно пригоревший и закопченный продукт, следует сообщить о продавце продукции в департамент.