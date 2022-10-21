В Государственный суд поступили кассационные жалобы на решения нижестоящих судов по уголовному делу об убийстве молодого мужчины на улице Ляэнемере-теэ в столичном районе Ласнамяэ.
Убийство у бара в Ласнамяэ: Гайдаленко просит оправдания, Глуховченко – смягчения наказания
Адвокат Романа Глуховченко просит в полном объеме отменить решение нижестоящих судов в отношении своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор, а также отклонить приобщенный к делу гражданский иск потерпевшей стороны. Защитник Ильи Гайдаленко просит отменить обвинительные приговоры нижестоящих судов и оправдать своего клиента, а также удовлетворить его ходатайство о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного производства, пишет Rus.ERR.
«Представитель потерпевших, присяжный адвокат Дмитрий Школяр ходатайствует об отмене решений Харьюского уездного суда от 10 января Таллиннского окружного суда от 30 августа в части квалификации и назначенного наказания», – сказала пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
Как рассказал сам Дмитрий Школяр, к наказанию, вынесенному Роману Глуховченко, у потерпевшей стороны претензий нет: «Он, как главное действующее лицо, по совокупности получил больше 17 лет, а если говорить о Гайдаленко, то он, на наш взгляд, действовал в группе с Глуховченко, а если он действовал в группе, то и статья у него должна быть такая же. Это такой юридический спор».
По состоянию на 21 октября Госсуд не выразил определенной позиции по кассациям.