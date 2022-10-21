Убийство у бара в Ласнамяэ: Гайдаленко просит оправдания, Глуховченко – смягчения наказания

Адвокат Романа Глуховченко просит в полном объеме отменить решение нижестоящих судов в отношении своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор, а также отклонить приобщенный к делу гражданский иск потерпевшей стороны. Защитник Ильи Гайдаленко просит отменить обвинительные приговоры нижестоящих судов и оправдать своего клиента, а также удовлетворить его ходатайство о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного производства, пишет Rus.ERR .

Как рассказал сам Дмитрий Школяр, к наказанию, вынесенному Роману Глуховченко, у потерпевшей стороны претензий нет: «Он, как главное действующее лицо, по совокупности получил больше 17 лет, а если говорить о Гайдаленко, то он, на наш взгляд, действовал в группе с Глуховченко, а если он действовал в группе, то и статья у него должна быть такая же. Это такой юридический спор».