Роналду придется выплатить сумасшедшего размера штраф

Он, напомним, покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры. В «Манчестер Юнайтед» принято решение оштрафовать 37-форварда на двухнедельную зарплату, то есть – 887 000 фунтов.

Как ранее сообщалось, после своего демарша Роналду не попал в заявку команды на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.