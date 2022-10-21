«Манчестер Юнайтед» наложил многотысячный штраф на Криштиану Роналду из-за поведения футболиста во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0), пишет sport.ua.
Роналду придется выплатить сумасшедшего размера штраф
Роналду придется выплатить сумасшедшего размера штраф
Он, напомним, покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры. В «Манчестер Юнайтед» принято решение оштрафовать 37-форварда на двухнедельную зарплату, то есть – 887 000 фунтов.
Как ранее сообщалось, после своего демарша Роналду не попал в заявку команды на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.
Также известно, что Криштиану Роналду, вероятно, вернется в состав «красных дьяволов» на поединок Лиги Европы против «Шерифа».
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