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Роналду придется выплатить сумасшедшего размера штраф

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Роналду придется выплатить сумасшедшего размера штраф
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: David Klein

«Манчестер Юнайтед» наложил многотысячный штраф на Криштиану Роналду из-за поведения футболиста во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0), пишет sport.ua

Он, напомним, покинул скамейку запасных команды раньше окончания игры. В «Манчестер Юнайтед» принято решение оштрафовать 37-форварда на двухнедельную зарплату, то есть – 887 000 фунтов.

Как ранее сообщалось, после своего демарша Роналду не попал в заявку команды на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября.

Также известно, что Криштиану Роналду, вероятно, вернется в состав «красных дьяволов» на поединок Лиги Европы против «Шерифа».

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