В субботу биржевая цена электроэнергии снизится на 41,9%

С 19:00 до 20:00 цена электроэнергии будет самой высокой и составит 188,32 евро за мегаватт-час, а самой низкой цена будет во второй половине дня, с 14:00 до 15:00, когда цена упадет до 99,92 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество в субботу будет стоить 159,58 евро за мегаватт-час, что на 9,4% больше, чем в Эстонии. Однако в Финляндии электричество стоит на треть меньше, чем в Эстонии, 97,29 евро за мегаватт-час.

В субботу больше всего за электроэнергию придется платить в Польше, где средняя цена составляет 163,86 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена за сентябрь этого года составила 228,93 евро за мегаватт-час, что более чем в два с половиной раза дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом цена упала на 4,8%.

Последний дневной рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2% больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, который был зафиксирован 8 августа этого года. До этого дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигала 469,03 евро.

До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Nord Pool Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.