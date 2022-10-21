В ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена электроэнергии снизится в субботу на 41,9% по сравнению с пятницей, составив 145,93 евро за мегаватт-час.
В субботу биржевая цена электроэнергии снизится на 41,9%
С 19:00 до 20:00 цена электроэнергии будет самой высокой и составит 188,32 евро за мегаватт-час, а самой низкой цена будет во второй половине дня, с 14:00 до 15:00, когда цена упадет до 99,92 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электричество в субботу будет стоить 159,58 евро за мегаватт-час, что на 9,4% больше, чем в Эстонии. Однако в Финляндии электричество стоит на треть меньше, чем в Эстонии, 97,29 евро за мегаватт-час.
В субботу больше всего за электроэнергию придется платить в Польше, где средняя цена составляет 163,86 евро за мегаватт-час.
В ценовой зоне Nord Pool Эстонской биржи электроэнергии средняя цена за сентябрь этого года составила 228,93 евро за мегаватт-час, что более чем в два с половиной раза дороже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом цена упала на 4,8%.
Последний дневной рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2% больше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, который был зафиксирован 8 августа этого года. До этого дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигала 469,03 евро.
До 2021 года предыдущий рекорд цены в ценовой зоне Nord Pool Эстонии на бирже электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.
Цены в зоне Nord Pool в Эстонии (EE), Латвии (LV), Литвы (LT), Финляндии (FI) и цена всей системы Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час:
22.10
21.10
|20.10
|19.10
|18.10
|EE
145,93
|251,20
|206,74
|154,55
|184,38
|LV
159,58
|256,24
|229,49
|174,47
|194,17
|LT
159,58
|256,24
|229,80
|174,47
|194,17
|FI
97,29
|251,20
|192,31
|125,80
|131,96
|SYS
|104,49
|137,42
|111,14
|56,13
|72,70