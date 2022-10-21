Россия в ближайшие дни проведет учения ядерной триады. Такие данные приводит разведывательный центр Сил обороны.
Разведка Эстонии: РФ готовит людей к возможной потере Херсона
Разведывательный центр Сил обороны представил очередную оперативную сводку.
Военные отмечают, что, хотя ежегодные командно-штабные учения ядерной триады «Гром», в ходе которых РФ обычно демонстрирует готовность своих ракетных войск, авиации и стратегического подводного флота к нанесению ядерных ударов по противнику, пока еще не проводились, о скором начале таких маневров говорит тот факт, что Россия закрыла для полетов семь зон в Баренцевом море. Именно они пригодны для стрельб средствами ядерной триады. Вдобавок, в районе Тихого океана состоялся полет бомбардировщика Ту-95МС, что также может говорить о подготовке к учениям.
В ходе маневров могут состояться стрельбы крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков по целям на полигонах Пембой и Кура, пуски ракет с подводных носителей по полигонам Кура и Чижа из акватории Баренцева и Охотского морей. К этим стрельбам могут добавиться пуски ракет «Калибр» и «Искандер» с различных полигонов.
10 октября президент Республики Беларусь (РБ) Лукашенко заявил о создании региональной группировки войск (РГВ) – соединения белорусских и российских вооруженных сил, которое формируется в случае угрозы союзному государству. Первые части вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) стали прибывать в Белоруссию 15 октября.
Несмотря на то, что, по словам Лукашенко, РГВ необходима для защиты региона от нарастающей агрессии НАТО и возможной атаки Украины, на деле – это лишь предлог для реализации личных амбиций руководства двух стран. Судя по всему, РФ отправляет в РБ мобилизованных с целью прохождения последними обучения, поскольку у России не хватает ни средств, ни инструкторов. Вероятнее всего, после обучения солдат отправят в сторону Украины, считают эстонские военные.
В свою очередь, отмечают в Силах обороны, помогая россиянам, Лукашенко повышает свою значимость – он не только оказывает влияние на соседние страны НАТО, но и подчеркивает свою внутреннюю власть в стране. Вероятно, параноидальный диктатор догадывается, что в обстановке нехватки ресурсов РФ не способна оказать иную помощь в сфере безопасности, в то же время российская поддержка важна для удержания власти.
И, хотя сообщается об отправке из РФ в РБ около 9000 солдат, 170 танков, 200 иных единиц бронетехники и 100 артиллерийских установок, весьма вероятно, что это пустая формальность – в таких количествах технику не отправят. Вооружение сражающихся на Украине войск остается в приоритете, кроме того, именно Беларусь в последние месяцы отправляла технику в РФ, а не наоборот.
В общем, формирование РГВ является формальностью, считают военные. Атака сухопутных сил со стороны Беларуси против Украины (или НАТО) маловероятна. Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) не обладают должной выучкой и потенциалом. Даже при развертывании РГВ в Беларуси не будет сосредоточено достаточного количества войск для проведения сухопутной операции. Тем не менее, скорее всего, ракетные удары по Украине с территории Беларуси продолжатся.
Указом Путина от 19 октября, с 20 числа того же месяца на территории «Донецкой и Луганской народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей вводится военное положение. С военной точки зрения важнейшим моментом является формирование на оккупированных территориях штабов территориальной обороны – они призваны упростить взаимодействие между различными ведомствами.
Возможно, что в ходе мобилизации будут сформированы подразделения территориальной обороны, в задачи которых войдет утверждение российской власти на захваченных землях. Помимо этого, по крайней мере в теории, этот статус позволит обеспечить отдых регулярных боевых частей, благодаря переброске подразделений территориальной обороны.
Помимо объявления военного положения, в некоторых регионах повысили уровни опасности и готовности. Подобные меры помогают мобилизовывать различные сферы жизни для обеспечения ведения боевых действий. Примеры: в случае военного положения и среднего уровня опасности мобилизуется промышленность; местные власти получают право обеспечивать ВС РФ с помощью действий, которые в обычной практике считаются противозаконными.
По информации агентства Reuters, вдобавок к ударным дронам, Иран может поставить России несколько сотен ракет класса «земля-земля». Якобы такое соглашение было достигнуто 6 октября – речь идет о ракетах типа Zolfaghar и Fateh 110.
Согласно данным из открытых источников, Zolfaghar представляет собой твердотопливную баллистическую ракету малого радиуса действия, которая якобы способна поражать цели на удалении до 700 км. Комплекс стоит на вооружении с 2017 года, он применялся в ходе конфликта в Сирии.
Fateh 110 – мобильный комплекс с твердотопливной ракетой, на вооружении с 2004 года. Якобы в ходе модернизации были увеличены как радиус поражения, так и точность комплекса. Если первое поколение ракет (2002) било на 200 км, второе (2004) на 250 км, третье (2010) на 300 км, то четвертое (2011) способно поражать цели на удалении до 400 км. Комплексы могут быть переданы России в ближайшее время.
В Луганской области ВС РФ предприняли ряд малых атак против освобожденных Украиной территорий. В обозреваемый период на данном участке линия фронта оставалась преимущественно неизменной. Обе стороны в основном действуют в районе Кременной и Сватово.
В Херсонской области вооруженные силы Украины (ВСУ) главным образом атакуют из района Новая Камянка – Дудчаны в сторону Суханово – Пятихатки. Это говорит о стремлении украинцев занять Бериславль – важный пункт по контролю за дамбой на Каховском водохранилище.
В Донецкой области российские войска продолжили атаки в районе Бахмута и Авдеевки, что свидетельствует об амбициях россиян по захвату области.
Подконтрольные РФ марионеточные власти провели эвакуацию в Херсоне – на левый берег Днепра перевезли как население, так и различные ведомства. В последние дни оккупационные власти и российские СМИ проводят информационную операцию, подготавливая людей к возможному отступлению ВС РФ в Херсонской области и потере Херсона. Помимо этого, публику готовят к подрыву дамбы на Каховском водохранилище с целью замедления продвижения ВСУ.
Правительство РФ назначило генерального подрядчика ремонта Крымского моста без организации конкурса. В правительственном распоряжении указан срок завершения работ – 1 июля 2023 года. Скорее всего, длительность ремонта обусловлена не только большим объемом и сложностью работ, но и наступающей зимой. Согласно статистике, с ноября по апрель в Керченском заливе в среднем девять дней ежемесячно бушуют штормы – в таких погодных условиях проведение любых работ осложняется.
Вероятнее всего, ремонтные модули моста предполагается доставить морем. Учитывая, что с декабря по март Азовское море и Керченский залив достаточно часто покрываются льдом, транспортировка материалов будет затруднена. Также нельзя забывать о необходимости демонтажа и вывоза поврежденных частей моста. Таким образом, установка новых модулей может начаться ранней весной.
Подводя итоги, разведывательный центр Сил обороны делает вывод: в условиях ограниченной пропускной способности моста и проблем с морским транспортом в зимний период обеспечение Крыма снабжением зимой становится нетривиальной логистической задачей. Вполне вероятно, что удержание сухопутного коридора до полуострова станет одной из ключевых военных задач. В свою очередь, это говорит, что ВС РФ могут перенацелить силы с флангов в центр.