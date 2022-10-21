Разведка Эстонии: РФ готовит людей к возможной потере Херсона

В свою очередь, отмечают в Силах обороны, помогая россиянам, Лукашенко повышает свою значимость – он не только оказывает влияние на соседние страны НАТО, но и подчеркивает свою внутреннюю власть в стране. Вероятно, параноидальный диктатор догадывается, что в обстановке нехватки ресурсов РФ не способна оказать иную помощь в сфере безопасности, в то же время российская поддержка важна для удержания власти.

И, хотя сообщается об отправке из РФ в РБ около 9000 солдат, 170 танков, 200 иных единиц бронетехники и 100 артиллерийских установок, весьма вероятно, что это пустая формальность – в таких количествах технику не отправят. Вооружение сражающихся на Украине войск остается в приоритете, кроме того, именно Беларусь в последние месяцы отправляла технику в РФ, а не наоборот.

В общем, формирование РГВ является формальностью, считают военные. Атака сухопутных сил со стороны Беларуси против Украины (или НАТО) маловероятна. Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) не обладают должной выучкой и потенциалом. Даже при развертывании РГВ в Беларуси не будет сосредоточено достаточного количества войск для проведения сухопутной операции. Тем не менее, скорее всего, ракетные удары по Украине с территории Беларуси продолжатся.