Дорожное движение на Раннамыйза-теэ будет реорганизовано

По словам вице-мэра Владимира Света, это последний отрезок участка дороги, соединяющего Таллинн с соседними самоуправлениями. «Первый этап реконструкции Раннамыйза-теэ был осуществлен в начале прошлого года, когда на границе Таллинна и волости Харку были построены новые мосты через ручей Тискре. Сейчас проходит второй этап реконструкции, в ходе которого строится участок дороги протяженностью 1,5 км, с разделительной полосой и пешеходно-велосипедной дорожкой по обеим сторонам проезжей части», – пояснил Свет.

С 23 октября в связи с началом работ по асфальтированию дороги на строительном объекте будет изменена действовавшая прежде организация дорожного движения. Движение автомобилей временно будет перенаправлено на полосы движения, которые после окончания реконструкции будут вести по направлению выезда из города. В это время будет проходить асфальтирование полос движения по направлению в город.