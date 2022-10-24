Ситуация на рынке недвижимости обострилась, цены поднялись до потолка. Особое беспокойство вызывает растущий Euribor.
Анатолий Амбрози: если берете кредит, готовьтесь к росту Euribor
Анатолий Амбрози: если берете кредит, готовьтесь к росту Euribor
Руководитель бюро недвижимости Анатолий Амбрози, выступивший экспертом в новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», подтвердил, что проценты будут расти и к этому нужно быть готовыми.
«Да, Euribor будет расти. Для тех, кто берет кредит, это может быть шоком, что ежемесячный платеж растет. Но люди, покупающие недвижимость, должны постоянно иметь ввиду, что платеж может увеличиться и на 50, и на 100 евро, и даже больше», – объяснил Амбрози.
Как ситуацию оценивают банки, и что о происходящем думают потенциальные или действующие получатели жилищных кредитов, вы узнаете из нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 24 октября, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.
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