Анатолий Амбрози: при взятии кредита готовьтесь к росту Euribor

Руководитель бюро недвижимости Анатолий Амбрози, выступивший экспертом в новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», подтвердил, что проценты будут расти и к этому нужно быть готовыми.

«Да, Euribor будет расти. Для тех, кто берет кредит, это может быть шоком, что ежемесячный платеж растет. Но люди, покупающие недвижимость, должны постоянно иметь ввиду, что платеж может увеличиться и на 50, и на 100 евро, и даже больше», – объяснил Амбрози.