Литва закупит в Швеции ракеты для противовоздушных систем

Договор подписан с компанией SAAB Dynamics AB о закупке ракет типа Bolide и MK-2 для переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) RBS-70. Эти ракеты позволят обеспечить более эффективное выполнение задач по противовоздушной обороне.

ПЗРК RBS-70 находятся на вооружении у Батальона противовоздушной обороны ВС Литвы.

Эта система ближней дальности выбрана из-за особо легкого обслуживания, мобильности, устойчивости к механическим и электромагнитным помехам.

Ракеты МК-2 покрывают высоту 4 км и расстояние 7 км и используются не одой страной НАТО, сообщается в пресс-релизе посольства. Ракеты нового поколения Bolide - это более совершенная версия ракет МК-2 с новым двигателем, который увеличивает скорость ракеты, ее маневренность и параметры высоты и дальности.