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Работники культуры Тарту готовы выйти на забастовку из-за низкой зарплаты

Райму Хансон
Работники культуры Тарту готовы выйти на забастовку из-за низкой зарплаты
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Аду Неемре (слева направо), Антс Сийм, Анника Храмов, Марге Пярнитс и Катрин Васьк представили публичное обращение сотрудников учреждений культуры в кофейном уголке городской библиотеки.
Аду Неемре (слева направо), Антс Сийм, Анника Храмов, Марге Пярнитс и Катрин Васьк представили публичное обращение сотрудников учреждений культуры в кофейном уголке городской библиотеки. Фото: Kristjan Teedema

«Как работники учреждений культуры Тартуской горуправы, мы обеспокоены постоянно увеличивающейся разницей между зарплатой работников учреждений культуры подведомственных городу, и государственных учреждений культуры, из-за чего работники культуры, работающие в подведомственных городу учреждениях, оказываются в неравном положении». С этого предложения начинается публичное обращение, которое было распространено в среду вечером и собрало почти 120 подписей.

Рабочие дни подписантов проходят в городской библиотеке, музеях истории города, музее игрушек и клубном доме на улице Тийги, где они заботятся о расширении кругозора тартусцев и гостей нашего города, и создании эмоционального благополучия. Но не только. Многие из них вынуждены искать вторую работу, чтобы справиться со все более дорожающей жизнью, хотя усталость не щадит ни тело, ни разум.

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