«Как работники учреждений культуры Тартуской горуправы, мы обеспокоены постоянно увеличивающейся разницей между зарплатой работников учреждений культуры подведомственных городу, и государственных учреждений культуры, из-за чего работники культуры, работающие в подведомственных городу учреждениях, оказываются в неравном положении». С этого предложения начинается публичное обращение, которое было распространено в среду вечером и собрало почти 120 подписей.
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Работники культуры Тарту готовы выйти на забастовку из-за низкой зарплаты
Работники культуры Тарту готовы выйти на забастовку из-за низкой зарплаты
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