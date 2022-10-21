Работники культуры Тарту готовы выйти на забастовку из-за низкой зарплаты

Рабочие дни подписантов проходят в городской библиотеке, музеях истории города, музее игрушек и клубном доме на улице Тийги, где они заботятся о расширении кругозора тартусцев и гостей нашего города, и создании эмоционального благополучия. Но не только. Многие из них вынуждены искать вторую работу, чтобы справиться со все более дорожающей жизнью, хотя усталость не щадит ни тело, ни разум.