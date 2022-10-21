Сегодня министр иностранных дел Рейнсалу выступил перед выпускниками осеннего курса государственной обороны в Роосте, где подчеркнул, что война России в Украине разрушила нынешний европейский подход к безопасности, и его необходимо восстановить.
Урмас Рейнсалу: уже сейчас нужно заняться послевоенной архитектурой европейской безопасности
«С 24 февраля наша ситуация с безопасностью и подход к ней изменились, наша задача – снова ее восстановить. Неизбежным условием является победа Украины в этой войне и получение полного контроля над своей территорией. Кроме того, Россия должна возместить Украине весь военный ущерб, а российское руководство и лица, причастные к военным преступлениям, должны быть привлечены к ответственности. Послевоенная европейская безопасность должна быть структурирована таким образом, чтобы Россия не могла с помощью силы и угроз продолжать навязывать свою политику, а военный потенциал НАТО в Европе и нашем регионе был бы на новом уровне», – сказал Рейнсалу, добавив, что ни одно европейское государство не сможет чувствовать себя спокойно, если путинский режим сохранит свою власть.
«Краеугольным камнем эстонской политики стало введение все более жестких санкций в отношении России, полная изоляция России и минимизация возможности безнаказанности. Путинский режим совершил серьезные преступления и злодеяния в Украине, и эти преступления угрожают миру, безопасности и благополучию во всем мире. Безнаказанность приводит к новым преступлениям и искаженному пониманию добра и зла», – сказал глава МИД. Он добавил, что Эстония решительно выступает за обеспечение независимого и эффективного расследования.