ВИДЕО ⟩ Смотрите, как эстонский дрон-разведчик помог взорвать в Украине российский конвой с горючим

Немало созданных в Эстонии компанией Threod Systems дронов-разведчиков Eos C VTOL уже вступило в войну на Украине. Они были отправлены за пожертвования, собранные в Литве, также деньги на несколько дронов уже собраны в Эстонии. То, что такие беспилотники действительно крайне необходимы в бою, показано в видео.

Украинский портал mil.in.ua описывает, как работает взаимодействие дрона и, вероятно, HIMARS.

Во-первых, Eos C VTOL с помощью камер высокого разрешения обнаружил российскую автоколонну с горючим в Старой Краснянке Луганской области. По словам литовского журналиста Андруса Тапинаса, это тот самый беспилотник, который был куплен в Эстонии и отправлен в Украину на деньги из литовских пожертвований.

Дрон, который следовал за колонной с горючим и ждал, пока она остановится в лагере, – это Magyla-3, или третий дрон, отправленный из Литвы. Magyla – это данное литовцами имя, которое означает древнюю богиню смерти.

Эстонский дрон может взлетать вертикально, а затем, достигнув высоты, продолжать горизонтальное движение. Бортовые камеры и приборы ночного видения позволяют обнаруживать технику противника с расстояния до 15 километров. Изображением с воздуха можно поделиться с подразделениями на земле, а к объектам на изображении привязаны и координаты, так что можно сразу узнать по видео, где находится техника противника.