Жителю Крыма дали 2,5 года за антивоенный «фейк» на воротах родственника

Это пока самый большой срок из присужденных по первой части уголовной статьи о «фейках», которая вступила в силу в России в марте после начала войны.

Обвинение запрашивало меньший срок – два года.

Поводом для уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, стало то, что Тарапон вывесил на воротах дома своего родственника фото того - с подписью, что здесь якобы живет «военный преступник». Родственник – сотрудник Росгвардии. В подписи использовались буквы Z и V.

Тарапон не признал вину. Он заявлял, что следователь не должен был возбуждать дело из-за внутрисемейного спора, писали «Сетевые свободы».

Мнение самого родственника следователь уточнять не стал, а пока шел судебный процесс, тот погиб под ракетным обстрелом, сообщал проект.

Из объяснений обвиняемого следовало, что он повесил фото на ворота, надеясь, что жена родственника начнет звонить мужу и уговаривать вернуться домой с войны в Украине.

Следственный комитет заявлял, что житель Алушты сначала «изготовил листовки с заведомо ложной информацией об участии российских войск на территории Украины», «разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов» и «расклеивал по улицам города» – и лишь потом «обклеил листовками с порочащей информацией» дом «знакомого сотрудника силовой структуры», воевавшего в Украине.