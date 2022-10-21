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Жителю Крыма дали 2,5 года за антивоенный «фейк» на воротах родственника

BBC News Русская служба
Жителю Крыма дали 2,5 года за антивоенный «фейк» на воротах родственника
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BBC
ФСБ. Фото является иллюстративным.
ФСБ. Фото является иллюстративным. Фото: Russian Federal Security Service/Russian Federal Security Service

Суд в Алуште в аннексированном Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима обвиняемого по делу о «военных фейках» Александра Тарапона, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на проект «Сетевые свободы».

Это пока самый большой срок из присужденных по первой части уголовной статьи о «фейках», которая вступила в силу в России в марте после начала войны.

Обвинение запрашивало меньший срок – два года.

Поводом для уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, стало то, что Тарапон вывесил на воротах дома своего родственника фото того - с подписью, что здесь якобы живет «военный преступник». Родственник – сотрудник Росгвардии. В подписи использовались буквы Z и V.

Тарапон не признал вину. Он заявлял, что следователь не должен был возбуждать дело из-за внутрисемейного спора, писали «Сетевые свободы».

Мнение самого родственника следователь уточнять не стал, а пока шел судебный процесс, тот погиб под ракетным обстрелом, сообщал проект.

Из объяснений обвиняемого следовало, что он повесил фото на ворота, надеясь, что жена родственника начнет звонить мужу и уговаривать вернуться домой с войны в Украине.

Следственный комитет заявлял, что житель Алушты сначала «изготовил листовки с заведомо ложной информацией об участии российских войск на территории Украины», «разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов» и «расклеивал по улицам города» – и лишь потом «обклеил листовками с порочащей информацией» дом «знакомого сотрудника силовой структуры», воевавшего в Украине.

Дело на 31-летнего жителя Алушты завели в апреле. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ – три года колонии.

Приговор Тарапону - это пока самый большой срок по первой части уголовной статьи, вступившей в силу в марте после начала российского вторжения в Украине. Других обвиняемых приговаривали к исполнительным работам, штрафам, колонии-поселению или условному сроку. Адвокат Рифат Яхин связывает столь суровое наказание с наличием у Тарапона непогашенной судимости и собирается обжаловать приговор.

Вторая часть этой статьи УК предусматривает наказание от пяти до 10 лет. Самый суровый приговор по этой части был вынесен московскому муниципальному депутату Алексею Горинову – семь лет колонии общего режима.

Три дня назад, 18 октября, суд в Калмыкии вынес приговор активисту и сотруднику городской администрации Элисты Алтану Очирову. Хотя его судили тоже по второй части статьи, суд назначил наказание ниже предусмотренного ею низшего предела – три года колонии.

Генпрокуратура России на этой неделе отчиталась о 149 уголовных делах, которые были возбуждены с марта по статье 207.3 УК РФ. Точно известно лишь о 109 фигурантах, писал в среду правозащитник Павел Чиков.

BBC
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