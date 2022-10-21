В сентябре российское общество испытало сильнейший стресс за все время наблюдений социологов за настроениями населения. Объявленная Путиным мобилизация резко усилила чувство напряжения, раздражения, страха и тоски, сообщает «Левада-центр».
Страх и тоска. Мобилизация в РФ в разы ухудшила настроение россиян
Объявленная 21 сентября российским президентом мобилизация резко сократила количество россиян, которые могут заявить о «прекрасном настроении». В июле таких было 15%, а по итогам сентября осталось лишь 7%. Вдвое выросла доля граждан РФ кто говорит о «напряжении и раздражении» – с 17% до 32%. Чувство «страха и тоски» сегодня испытывает в четыре раза больше россиян чем летом. Этот показатель вырос с 4% до 15%.
«Такого резкого одномоментного ухудшения настроений не было за все время наблюдений. В итоге, позитивные настроения в конце сентября лишь немного преобладали над негативными, подобного соотношение в последний раз наблюдалось в 2000 году», – отмечают в независимой российской службе социологии.
При этом 50% чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Такая же доля россиян этой уверенности не испытывает. Более всего уверенность в завтрашнем дне чувствуют граждане, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении, одобряющие деятельность президента, и те, кто может позволить себе товары длительного пользования: среди них уверенность в завтрашнем дне ощущают 67%, 61% и 64% соответственно.
Опрошенные, которые не чувствуют такую уверенность, преобладают среди тех, кто думает, что страна движется по неверному пути, кто не одобряет деятельность президента и кому едва хватает на еду. В этих группах доля респондентов, не чувствующих уверенности, составляет 81%, 88% и 64% соответственно.
Несмотря на предыдущие данные, две трети граждан РФ (69%) заявляют о том, что чувствуют себя в современном российском обществе свободными. Чуть менее трети (29%) придерживаются обратного мнения.
«Как представляется, такое распределение является результатом общественной мобилизации общественного мнения, которая произошла в феврале-марте текущего года», – объясняют цифры социологи.
Опрос был проведен 22 - 28 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1631 совершеннолетний россиянин из 137 населенных пунктов, 50 субъектов РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.