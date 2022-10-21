ХЕНДРИК ТЕРРАС ⟩ Правительство реформистов прививает нам рабский менталитет

Ни лидер Elering Таави Вескимяги, ни министр Рийна Сиккут, ни, тем более, премьер-министр Кая Каллас не понесут ответственности. От них слышно технократическое пустословие, а при этом распространители газа до сих пор не знают, на каких условиях они будут получать этот газ от финнов.
В пресс-сообщениях говорится, что мы будем получать газ в первоочередном порядке, но пресс-сообщения – это не подписанное соглашение между двумя странами, которое давало бы право требовать справедливости. Газа на зиму хватит, контроль над трубами в руках финнов и литовцев, мы окажемся вынуждены выпрашивать, а они будут решать, кому продавать.
Пол ушел из-под ног предпринимателей. Зачем в ускоренном порядке, кровь из носа, строили пристань за 45 миллионов, когда было известно, что долгожданный СПГ-терминал все равно в порт не придет? Бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Аас инициировал идею о том, что Эстония должна отказаться от танкера СПГ, и в мае радовался тому, что договоренность с финнами в основном достигнута.
Слышно технократическое пустословие, а при этом распространители газа до сих пор не знают, на каких условиях они будут получать этот газ от финнов.
Правительство изменилось, но направление не изменилось. По словам Сиккут, наследницы портфеля Ааса, уже при вступлении в должность она знала, что корабль в Эстонию не придет. Пару недель назад она сказаал, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, и необходимо разработать план обеспечения безопасности поставок, а Эстонии нужен собственный плавучий терминал СПГ.