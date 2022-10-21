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ХЕНДРИК ТЕРРАС ⟩ Правительство реформистов прививает нам рабский менталитет

Хендрик Террас
, «Ээсти 200»
Правительство реформистов прививает нам рабский менталитет
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Хендрик Террас на дебатах кандидатов на председательство в «Ээсти 200».
Хендрик Террас на дебатах кандидатов на председательство в «Ээсти 200». Фото: Dmitri Kotjuh
  • У предпринимателей пол ушел из-под ног
  • Есть горстка лжи и надежда жить по милости соседей
  • Во всем виновато правительство Партии реформ

Энергетическая безопасность является первостепенной задачей, но эстонское правительство ею не занимается. Извините, занимается, но в результате преподнесло подарок финнам. Общественность и предпринимателей буквально обманывают, и никто не несет ответственности за результаты, пишет Хендрик Террас («Ээсти 200»).

Ни лидер Elering Таави Вескимяги, ни министр Рийна Сиккут, ни, тем более, премьер-министр Кая Каллас не понесут ответственности. От них слышно технократическое пустословие, а при этом распространители газа до сих пор не знают, на каких условиях они будут получать этот газ от финнов.

В пресс-сообщениях говорится, что мы будем получать газ в первоочередном порядке, но пресс-сообщения – это не подписанное соглашение между двумя странами, которое давало бы право требовать справедливости. Газа на зиму хватит, контроль над трубами в руках финнов и литовцев, мы окажемся вынуждены выпрашивать, а они будут решать, кому продавать.

Пол ушел из-под ног предпринимателей. Зачем в ускоренном порядке, кровь из носа, строили пристань за 45 миллионов, когда было известно, что долгожданный СПГ-терминал все равно в порт не придет? Бывший министр экономики и инфраструктуры Таави Аас инициировал идею о том, что Эстония должна отказаться от танкера СПГ, и в мае радовался тому, что договоренность с финнами в основном достигнута.

Слышно технократическое пустословие, а при этом распространители газа до сих пор не знают, на каких условиях они будут получать этот газ от финнов.

Правительство изменилось, но направление не изменилось. По словам Сиккут, наследницы портфеля Ааса, уже при вступлении в должность она знала, что корабль в Эстонию не придет. Пару недель назад она сказаал, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, и необходимо разработать план обеспечения безопасности поставок, а Эстонии нужен собственный плавучий терминал СПГ.

«Правительство еще не обсуждало этого, но мы это сделаем в ближайшее время. Я думаю, что этого необходимо добиться. Анализ надежности снабжения Эстонии показывает, что газа в Финляндии и в Балтийском регионе достаточно, поэтому в нормальных условиях он не нужен, но идет война. На мой взгляд, это зависит от политического решения, как мы оцениваем риск, и я считаю, что это решение должно быть принято», – сказала министр.

Выяснилась правда – нет ни корабля, ни договоренностей. Есть только горстка лжи и пресс-сообщения из Финляндии, что у нас будет приоритет. Эстонскому народу лгали, предпринимателям лгали. Судно было подарено Финляндии без подписания гарантий с Финляндией или Литвой для обеспечения безопасности поставок в Эстонию. Эстонские поставщики и продавцы в настоящее время не имеют гарантий даже на каплю этого газа. Правительство поставило нас в положение, когда мы находимся во власти окружающих нас стран. Это сотрудничество и милость соседнего народа были бы хороши, если бы царил мир. Сейчас это страшно.

Беспокойство по поводу терминала СПГ и энергетической безопасности не ново. Эпопея с терминалом СПГ длится уже 14 лет. Изначально задуманная идея совместного терминала между странами Балтии и Финляндией начала рушиться, и только Эстония не решилась самостоятельно принять решение о строительстве отдельного терминала. За ним стояло правительство Партии реформ во главе с Ансипом и Рыйвасом. Как это ни парадоксально, именно Партия реформ объявила себя партией, дружественно настроенной по отношению к безопасности и бизнесу, но ее действия не выдерживают критики.

Газовое объединение Эстонии подытожило всю сложившуюся ситуацию, заявив, что надежность снабжения по-эстонски следует принципу: «Сосед придет, продаст и уйдет с прибылью». А если он не придет? У нас нет ГАРАНТИИ поставок, у нас есть НАДЕЖДА на поставки. Разговоры о том, что 80 процентов газа все равно пойдет в Финляндию и туда дешевле отправить корабль, не согревают наши дома.

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