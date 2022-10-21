ХЕНДРИК ТЕРРАС ⟩ Правительство реформистов прививает нам рабский менталитет

«Правительство еще не обсуждало этого, но мы это сделаем в ближайшее время. Я думаю, что этого необходимо добиться. Анализ надежности снабжения Эстонии показывает, что газа в Финляндии и в Балтийском регионе достаточно, поэтому в нормальных условиях он не нужен, но идет война. На мой взгляд, это зависит от политического решения, как мы оцениваем риск, и я считаю, что это решение должно быть принято», – сказала министр.

Выяснилась правда – нет ни корабля, ни договоренностей. Есть только горстка лжи и пресс-сообщения из Финляндии, что у нас будет приоритет. Эстонскому народу лгали, предпринимателям лгали. Судно было подарено Финляндии без подписания гарантий с Финляндией или Литвой для обеспечения безопасности поставок в Эстонию. Эстонские поставщики и продавцы в настоящее время не имеют гарантий даже на каплю этого газа. Правительство поставило нас в положение, когда мы находимся во власти окружающих нас стран. Это сотрудничество и милость соседнего народа были бы хороши, если бы царил мир. Сейчас это страшно.

Беспокойство по поводу терминала СПГ и энергетической безопасности не ново. Эпопея с терминалом СПГ длится уже 14 лет. Изначально задуманная идея совместного терминала между странами Балтии и Финляндией начала рушиться, и только Эстония не решилась самостоятельно принять решение о строительстве отдельного терминала. За ним стояло правительство Партии реформ во главе с Ансипом и Рыйвасом. Как это ни парадоксально, именно Партия реформ объявила себя партией, дружественно настроенной по отношению к безопасности и бизнесу, но ее действия не выдерживают критики.