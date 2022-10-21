ФОТО ⟩ В Таллинне приземлился новый самолет Nordica

После определенных юридических процедур самолет Nordica, в котором только что прошла реновация салона, начнет чартерные рейсы из Таллинна в Хургаду, Шарм-эль-Шейк и Тенерифе в сотрудничестве с TEZ Tour. Сама эстонская авиакомпания билеты на эти рейсы продавать не будет, это будет делать туроператор TEZ Tour.

Долгосрочный план Nordic Aviation Group предусматривает увеличение количества подобных самолетов уже в течение ближайших шести месяцев. 180-местный самолет Airbus будет обслуживать нового партнера во всей Европе. Продажа билетов также будет задачей партнера. Nordic Aviation Group работает под брендами Nordica и Xfly. В настоящее время компания выполняет более 100 полетов в день. В группе работает 550 человек, и в ближайшем будущем планируется нанять еще около 250 человек, в основном из Швеции, Германии и Португалии.