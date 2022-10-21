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ФОТО ⟩ В Таллинне приземлился новый самолет Nordica

rus.postimees.ee
В Таллинне приземлился новый самолет Nordica
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Новый Airbus компании Nordica.
Новый Airbus компании Nordica. Фото: Otto Küng

Сегодня в 16:00 в Таллиннском аэропорту приземлился первый 180-местный пассажирский самолет Airbus 320 компании Nordica. Таллиннский аэропорт приветствовал самолет эстонской авиакомпании торжественной водной аркой.

После определенных юридических процедур самолет Nordica, в котором только что прошла реновация салона, начнет чартерные рейсы из Таллинна в Хургаду, Шарм-эль-Шейк и Тенерифе в сотрудничестве с TEZ Tour. Сама эстонская авиакомпания билеты на эти рейсы продавать не будет, это будет делать туроператор TEZ Tour.

Новый самолет.
Новый самолет. Фото: Otto Küng

Долгосрочный план Nordic Aviation Group предусматривает увеличение количества подобных самолетов уже в течение ближайших шести месяцев. 180-местный самолет Airbus будет обслуживать нового партнера во всей Европе. Продажа билетов также будет задачей партнера. Nordic Aviation Group работает под брендами Nordica и Xfly. В настоящее время компания выполняет более 100 полетов в день. В группе работает 550 человек, и в ближайшем будущем планируется нанять еще около 250 человек, в основном из Швеции, Германии и Португалии.

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