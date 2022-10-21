Исследование цен на топливо в столицах стран Балтии, проведенное Circle K в пятницу, показывает, что, по сравнению с предыдущей неделей, цена на бензин в Таллинне и Вильнюсе осталась на том же уровне, а в Риге выросла. Цена на дизельное топливо выросла во всех столицах стран Балтии.
ОБЗОР ⟩ Что случилось с ценами на топливо в странах Балтии?
В Таллинне цена на бензин 95 miles и 98 miles осталась на уровне прошлой недели, дизельное топливо подорожало на 2,5 цента.
В Риге цена бензина 95 miles выросла на 4 цента по сравнению с прошлой неделей, цена бензина 98 miles увеличилась на 5 центов, а цена дизельного топлива также на 5 центов.
В Вильнюсе цена на топливо 95 miles и 98 miles осталась на уровне прошлой недели, а вот дизельное топливо подорожало на 1 цент.
Цена бензина 95 miles в эстонской столице в пятницу составляла 1,929 евро, что на 5,5 цента больше, чем в Риге, и на 1,9 цента больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,979 евро, или на 6,5 цента больше, чем в Риге, и на 14,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,979 евро, или на 2 цента меньше, чем в Риге, и на 3,5 цента больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен информативно. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.