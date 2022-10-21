Каховская ГЭС – почему теперь о ней говорят как о главной угрозе катастрофы в Украине?

Они также предупредили об информационной подготовке для осуществления провокации под чужим флагом на Каховской гидроэлектростанции. Возможно, российское командование полагает, что разрушение дамбы позволит прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или замедлить преодоление украинскими войсками водной преграды, предполагают в ISW.

По их мнению, Кремль может попытаться использовать эту провокацию для того, чтобы отвлечь внимание от новостей о третьем унизительном отступлении российских войск.

Аналогичного мнения придерживается и украинская разведка. По ее данным, в течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС

Кому это выгодно?

Возможное разрушение плотины ГЭС наносит ущерб обеим сторонам конфликта. Вероятно, поэтому и Россия, и Украина, обвиняя друг друга в подготовке провокации, объясняют это «террористическими» мотивами.

В частности, российские СМИ утверждают, что от затопления пострадают в первую очередь украинские территории, в настоящее время оккупированные российскими военными.

«Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал. А есть еще Каховский канал, а также каналы, которые питают Днепропетровскую область и Кривой Рог. Если плотина будет разрушена, уровень в водохранилище упадет, все эти каналы обмелеют, что станет тоже большой проблемой. В том числе для Крыма, который только-только получил днепровскую воду, у нас начало развиваться сельское хозяйство», – говорил изданию «Московский комсомолец» гидрограф Сергей Станичный.