Место Кейт Пентус-Розиманнус в Рийгикогу с субботы займет Юлле Раясалу

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что в связи с освобождением Кейт Пентус-Розиманнус от обязанностей члена правительства и восстановлением ее полномочий в качестве члена Рийгикогу 20 октября, полномочия замещающего ее Иви Ээнмаа завершаются 19 октября.

Однако в связи с решением Кейт Пентус-Розиманнус выйти из состава парламента и отказом от своих полномочий замещающего члена Рийгикогу Тоомаса Круузимяги, замещающий депутат Юлле Раясалу станет членом Рийгикогу с субботы.