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Место Кейт Пентус-Розиманнус в Рийгикогу с субботы займет Юлле Раясалу

BNS
Место Кейт Пентус-Розиманнус в Рийгикогу с субботы займет Юлле Раясалу
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Юлле Раясалу.
Юлле Раясалу. Фото: Sander Ilvest

Правление Рийгикогу решило, что депутат от Партии реформ Юлле Раясалу с субботы заменит Кейт Пентус-Розиманнус в Рийгикогу.

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что в связи с освобождением Кейт Пентус-Розиманнус от обязанностей члена правительства и восстановлением ее полномочий в качестве члена Рийгикогу 20 октября, полномочия замещающего ее Иви Ээнмаа завершаются 19 октября.

Однако в связи с решением Кейт Пентус-Розиманнус выйти из состава парламента и отказом от своих полномочий замещающего члена Рийгикогу Тоомаса Круузимяги, замещающий депутат Юлле Раясалу станет членом Рийгикогу с субботы.

В то же время, было решено, что в связи с приостановлением полномочий члена Рийгикогу от Партии реформ Аннели Аккерманн в связи с ее назначением членом правительства, реформист Иви Ээнмаа с 20 октября снова будет замещающим депутатом.

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