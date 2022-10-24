Регина Кюунарпуу: обращайте внимание на пожилых людей!

– В настоящее время я нахожусь на таком этапе жизни, когда управляю компанией и занимаюсь непосредственно обслуживанием клиентов. Среди клиентов есть те, кого мы посещаем раз в неделю, но также и те, кого посещаем ежедневно – с понедельника по воскресенье, от двух до четырех раз в день. Наша цель – обеспечить индивидуальный подход к потребностям клиентов и предоставить максимально гибкие услуги. Действия мы согласуем предварительно. У нас есть пожилые люди, которые относительно хорошо справляются самостоятельно и не нуждаются в значительной помощи, но есть и те, кто не встает с постели. Для них у нас создана очень хорошая опорная сеть, ведь основой нашей работы является команда. Это крайне важно. С одним клиентом ситуация немного сложнее, так как его дочь живет в США. В таких случаях услуга должна быть адаптирована с учетом потребностей пожилого человека, чтобы обеспечить ему безопасное проживание в своем доме.