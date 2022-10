Регина Кюунарпуу: обращайте внимание на пожилых людей!

Прекрасно помогают различные совместные мероприятия, например, Университет Достойных, который пользуется популярностью на протяжении многих лет. В качестве простого способа времяпрепровождения рекомендую поиграть в настольные игры. Это не только объединяет людей в рамках развлечения, но и помогает поддерживать остроту ума. Как известно, смех полезен для здоровья. Я сейчас читаю связанную с моей профессией книгу Венди Митчелл, What I wish people knew about dementia, где опекун говорит, что если пожилой человек живет в квартире, то было бы хорошо, если бы окна квартиры выходили на улицу. Для нас это может показаться мелочью, но для человека, который находится только дома в четырех стенах, это крайне важно. Это создает для него некую атмосферу безопасности и чувство принадлежности. Активный образ жизни, общение с друзьями и прогулки на свежем воздухе также поддерживают физическое здоровье пожилых людей и снижают риск падений дома.