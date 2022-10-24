Пожилые люди часто падают и не обращаются за помощью, руководствуясь ложным стыдом. Люди не хотят говорить о первых падениях, но в следующий раз они могут быть не в состоянии подняться, а телефон может оказаться слишком далеко, чтобы позвать на помощь, – предупреждает Регина Кюунарпуу, руководитель деятельности в области социального обеспечения, руководитель службы помощи на дому EHA и номинант Эстонской ассоциации социальной работы на звание лучшего опорного лица и личного помощника 2021 года.
Регина Кюунарпуу: обращайте внимание на пожилых людей!
Регина по профессии – руководитель деятельности, т.е. специалист в области специального социального обеспечения, чья компания также занимается уходом за пожилыми людьми и оказанием им помощи в повседневной жизни. Сама она называет это обслуживанием клиентов, а пожилых людей, которым оказывает помощь, — клиентами, а не нуждающимися.
– Как выглядит ваш рабочий день?
– В настоящее время я нахожусь на таком этапе жизни, когда управляю компанией и занимаюсь непосредственно обслуживанием клиентов. Среди клиентов есть те, кого мы посещаем раз в неделю, но также и те, кого посещаем ежедневно – с понедельника по воскресенье, от двух до четырех раз в день. Наша цель – обеспечить индивидуальный подход к потребностям клиентов и предоставить максимально гибкие услуги. Действия мы согласуем предварительно. У нас есть пожилые люди, которые относительно хорошо справляются самостоятельно и не нуждаются в значительной помощи, но есть и те, кто не встает с постели. Для них у нас создана очень хорошая опорная сеть, ведь основой нашей работы является команда. Это крайне важно. С одним клиентом ситуация немного сложнее, так как его дочь живет в США. В таких случаях услуга должна быть адаптирована с учетом потребностей пожилого человека, чтобы обеспечить ему безопасное проживание в своем доме.
– В чем заключается работа руководителя деятельности?
– Одна должность, но много ролей, короче говоря, руководитель деятельности – это специалист в области специального социального обеспечения. До создания собственной компании я работала в Hoolekandeteenused AS, нашими клиентами были взрослые люди разного возраста с особыми психическими потребностями и психическими расстройствами. Наша работа включала оказание помощи в повседневных делах, организацию занятий по интересам и поддержку участия в общественной жизни. К сожалению, людей с особыми психическими потребностями и психическими расстройствами часто совершенно беспричинно боятся. Наша цель – оказать клиенту такую поддержку, чтобы он мог как можно лучше справляться в своей привычной среде. В целом, – обеспечение физического и психического благополучия.
– Согласно статистике Спасательного департамента, пожилые люди падают дома примерно 1000 раз в год, а по данным Департамента здоровья, в прошлом году более 70 таких падений закончились смертью. Вы видите жилища пожилых людей каждый день, какова реальность, стоящая за этой статистикой?
– Это многогранная проблема. С одной стороны, физическое состояние жилищ – провода на полу, много мебели, старых вещей или плохое освещение. С другой стороны, причина падений – ухудшение физической формы, в некоторых случаях нерегулярное посещение врача или нежелание следовать его указаниям.
Ложный стыд – тоже большая проблема. Люди отказываются просить о помощи, заявляя: «Я сам(-а) справлюсь». Также широко распространено нежелание обременять членов семьи. Пожилые люди часто говорят, что у детей своя работа и семья, о которых нужно заботиться. Поэтому пожилые люди стараются справляться самостоятельно, хотя это часто приводит к печальным последствиям.
Пожилые люди обычно не рассказывают о первых падениях, но в следующий раз они могут оказаться не в состоянии самостоятельно подняться, а телефон может быть слишком далеко, чтобы позвать на помощь.
Несколько месяцев назад у меня был случай, когда наш клиент, пользующийся роллатором, упал во время приготовления пищи. Плита была горячей, а телефон находился в сумке, висевшей на ручке роллатора. Роллатор упал на клиента, телефон буквально чудесным образом вылетел из сумки и, сделав в воздухе пируэт, приземлился на груди клиента. Так он смог вызвать помощь.
– Большой проблемой для Спасательного департамента является то, что дверь заперта, а ключи находятся с внутренней стороны квартиры. Поэтому, чтобы добраться до нуждающегося в помощи человека, требуется время, хотя каждая минута на счету. Как выглядят жилища пожилых людей? Каковы основные ошибки, которые делают жилище небезопасным?
– Все жилища разные. Хорошие жилища – это квартиры с широкими дверными проемами, без порогов, без лишних предметов и проводов на полу, чтобы было легко передвигаться также с помощью вспомогательных средств.
Однако пожилые люди часто не хотят расставаться с вещами, они хранят мебель и предметы домашнего обихода, потому что они связаны с воспоминаниями. Особенно это касается людей, потерявших супруга(-у) и желающих сохранить воспоминания.
В то же время, при адаптации жилищ важно не вносить сразу значительные изменения, поскольку это может негативно сказаться на психическом здоровье. Однако можно предпринять некоторые действия: убрать ненужные ковры, прикрепить провода к стене и проверить, чтобы они не находились на пути передвижения, при необходимости переместить небольшие предметы мебели и убрать в безопасное место скопившиеся пластиковые пакеты, коробки и другие предметы, которые не используются ежедневно. Особенно опасна ванная комната, где часто происходят несчастные случаи – опорные поверхности мокрые и скользкие, да и неустойчивой раковине тоже нельзя доверять. И телефона никогда нет под рукой.
– По данным Спасательного департамента, большая часть падений приходится на Ида-Вирумаа. Можете ли вы понять, что за этим стоит?
– Это может быть связано с нехваткой медицинских и/или социальных услуг или отсутствием информации. Одинокие пожилые люди не всегда могут без сопровождения посещать медицинские учреждения. Возможно, их дети и внуки переехали в другой регион, и оказывается, что к моменту выявления потребности в уходе сложилась уже критическая ситуация. Возможно, доля пожилых людей в Ида-Вирумаа также выше.
Я призываю людей замечать пожилых и их потребности в помощи. Будь то соседка или совершенно посторонний человек. Замечайте, вмешивайтесь или зовите на помощь! Например, если вы заметили, что в почтовом ящике вашего соседа начинают скапливаться газеты, или вы давно не видели своего соседа в подъезде, то на это следует обратить внимание. Замечать и помогать очень важно. Возможно, это не очень распространено в нашем обществе, как и в других странах мира, но мы могли бы научиться лучше замечать людей вокруг себя и в сообществе, и реагировать при обнаружении необычных изменений в их поведении.
– Насколько большую поддержку со стороны близких вы видите в своей работе? Считаете ли ты, что она достаточная?
– Отрадно видеть сплоченные семьи, в которых все члены семьи прикладывают максимальные усилия, чтобы все было сделано. И это правда, когда семья сталкивается с потребностью близкого человека в уходе, то каждый соответственно перестраивает свою жизнь и вносит свой посильный вклад в уход. Я считаю крайне важным разделять бремя ухода за своим близким, это дает возможность помимо выполнения разных обязанностей также отдохнуть. Конечно, по закону каждый обязан заботиться о своих родителях, за исключением некоторых случаев, когда член семьи освобождается от обязанности по содержанию.
– Почему случается так, что после долгих лет работы, когда пожилой человек остается дома или лишается своего(-ей) супруга(-и), его физическое или психическое состояние ухудшается?
– Мне кажется, что, выходя на пенсию, человек будто теряет свою ценность в обществе, сложившийся и укоренившийся годами уклад жизни меняется в одночасье, и кажется, что другой целенаправленной деятельности нет. Возникает чувство, что я больше не нужен. Точно так же, когда супруг(-а) уходит, то эмоциональный удар настолько велик, что смысл жизни часто теряется.
– Насколько важен для пожилого человека круг друзей или активный образ жизни?
– Социальная активность и общение важны для поддержания психического здоровья – память нуждается в постоянной стимуляции. В противном случае, действительно, начинается деградация – люди остаются в одиночестве, начинают замыкаться в себе и, в конце концов, не хотят никого видеть. Это очень плохо.
Прекрасно помогают различные совместные мероприятия, например, Университет Достойных, который пользуется популярностью на протяжении многих лет. В качестве простого способа времяпрепровождения рекомендую поиграть в настольные игры. Это не только объединяет людей в рамках развлечения, но и помогает поддерживать остроту ума. Как известно, смех полезен для здоровья. Я сейчас читаю связанную с моей профессией книгу Венди Митчелл, What I wish people knew about dementia, где опекун говорит, что если пожилой человек живет в квартире, то было бы хорошо, если бы окна квартиры выходили на улицу. Для нас это может показаться мелочью, но для человека, который находится только дома в четырех стенах, это крайне важно. Это создает для него некую атмосферу безопасности и чувство принадлежности. Активный образ жизни, общение с друзьями и прогулки на свежем воздухе также поддерживают физическое здоровье пожилых людей и снижают риск падений дома.
Рекомендации Регины Кюунарпуу поо обеспечению безопасности дома:
Уберите ковры и напольные покрытия или закрепите их свободные края.
Уберите с пола ненужные вещи, мешающие передвижению.
Оборудуйте все лестницы перилами или по возможности избегайте лестниц.
Уберите или почините неустойчивые (шатающиеся или сломанные) предметы мебели.
Разместите мебель так, чтобы пути передвижения были свободны.
Разместите наиболее часто используемые предметы на удобной высоте.
Избегайте при передвижении по дому свисающих тканей.
Замените скользкие поверхности пола или сделайте их шероховатыми.
При необходимости, адаптируйте ванную комнату
Используйте в ванной комнате поручни, сиденье для душа или приподнятое сиденье для унитаза.
При необходимости замените ванну на душевой уголок.
Будьте осторожны и обращайте внимание на домашнюю одежду!
Поддерживайте физическую форму и регулярно проверяйте состояние своего здоровья.
Просите при необходимости помощи в работе по дому.
Одевайтесь сидя и носите одежду, которая не цепляется за мебель при передвижении.
Вставайте и садитесь спокойно, не торопясь.
Поддерживайте ежедневную связь с членами семьи и/или соседями — так они тоже будут знать, что с вами все в порядке
Для предотвращения скольжения используйте тапки или носки на резиновой подошве.
Пользуйтесь вспомогательными средствами и поддерживайте связь со своими близкими!
Держите телефон рядом с собой, чтобы в случае необходимости вызвать помощь.
При необходимости, установите дома датчик движения.
Включайте свет при передвижении в темное время суток, по возможности пользуйтесь автоматическим освещением.
Инициированный Спасательным департаментом пилотный проект по профилактике падений реализуется в рамках проекта «Разработка и пилотирование методологии оценки и снижения рисков бытового травматизма, а также поддерживающие ее действия» заявочного тура «Комплексные услуги по поддержке здоровья и безопасности в домашних условиях» финансовых инструментов программы Европейской экономической зоны и Норвегии на 2014-2021 гг. «Местное развитие и сокращение бедности».