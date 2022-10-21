В Эстонию вновь ввезли и продали потребителям нестандартное оливковое масло

Об этом ведомство сообщило BNS в пресс-релизе, отметив, что не соответствующим стандартам продуктом оказалась смесь оливковых масел Mazza Olio Extra Virgine di Oliva объемом 1 литр, номер партии L23A05159L1, срок годности до 7 декабря 2022 года. Импортер оливкового масла – Da Vinci OÜ.

Как пояснила глава отдела управления сферой рыболовства и рынков PTA Кая Уускам, речь идет не о продукте, соответствующем категории оливкового масла первого отжима, а об оливковом масле более низкого качества. «Мы имеем дело с нарушением и введением в заблуждение потребителей, поэтому мы обязали компанию информировать потребителей о не соответствующем стандартам масле и принять меры по возвращению продукта в магазин», – сказала Уускам.

Потребители могут вернуть оливковое масло из партии с указанным номером, связавшись с импортером Da Vinci OÜ. «Можно также вернуть уже открытое, частично или полностью использованное оливковое масло из соответствующей партии. Если у потребителей возникнут проблемы с возвратом оливкового масла, они обязательно должны сообщить об этом департаменту», – подчеркнула Уускам.

Предприятие начало отзыв продукции, не соответствующей требованиям. Департамент также информировал о результатах мониторинга компетентный орган страны производителя, который рассмотрит обстоятельства происшествия непосредственно на предприятии.