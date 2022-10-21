ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская компания представила беспилотный автомобиль нового поколения

При разработке автономного микроавтобуса нового поколения особое внимание уделялось безопасности. С помощью семи лазерных сканеров LiDAR и десяти камер MiCa может видеть дальше и воспринимать окружение на 360 градусов вокруг без слепых зон. Кроме того, риск сбоев сводится к минимуму с помощью отлаженного за многие годы работы программного обеспечения, а дублирование критически важных систем обеспечивает надежность в любой ситуации. Большое внимание при разработке также уделялось кибербезопасности.

«MiCa подобен машине времени, которая одним прыжком переносит вас в новую технологическую эру. До сегодняшнего дня мир еще не видел такого беспилотного транспорта, – сказал член правления Auve Tech Йоханнес Моссов. – Наши автономные микроавтобусы возили людей в общей сложности в 12 странах, в большинстве случаев в обычном движении. Эти проекты международного сотрудничества внесли большой вклад в развитие, а многочисленные программные и аппаратные инновации делают MiCa намного более эффективным, чем раньше. Такой скачок в развитии ускорит широкое внедрение автономных транспортных средств».

Благодаря многолетним испытаниям экологически чистый электрический прототип MiCa продемонстрировал первоклассную способность справляться с трудными погодными условиями. Эстонский климат позволяет тестировать транспортные средства в различных условиях, от дождя до сильного снегопада, что дает MiCa явное конкурентное преимущество. А благодаря мощной системе кондиционирования MiCa хорошо подходит и для рынков с более теплым климатом.

«Наша цель – обеспечить такой уровень комфорта, чтобы люди предпочитали общественный транспорт, а также найти решение так называемого «транспорта последней мили», то есть возможность ездить там, где было бы сложно или нецелесообразно использовать личный автомобиль или крупный общественный транспорт, – пояснил председатель совета Auve Tech Таави Рыйвас. – К MiCa уже существует большой интерес, особенно в странах с высокой плотностью населения. Компактный восьмиместный электробус превосходно подходит для городского движения: он небольшой, но вмещает больше пассажиров, чем личный автомобиль».