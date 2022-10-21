«Новости в 7» за 21 октября: аномалии товарооборота с Россией, экстремальные гонки по бездорожью и Суперкубок по КВН со звездами!

Сегодня в выпуске:

- Несмотря на войну в Украине и обширные санкции, объемы товарооборота между Эстонией и Россией в этом году неожиданно резко возросли. Объяснение этой аномалии искал наш корреспондент.

- Короткие новости: о новых правилах перевозки грузов на российско-эстонской границе, кто пострадает первым в случае отключения электричества, разовом пособии от государства и какую инструкцию подготовил Спасательный департамент

- Эстонская торгово-промышленная разработала специальную программу для тех, кто желает пройти обучение на специальность руководителя отделом кадров. Наша съёмочная группа вникала в тонкости учебного процесса.

- В Ида-Вирумаа состоялись гонки по бездорожью «Mudest-2022». Кто принял участие в заездах, как участники оценили сложность трассы и кто удостоился медалей - в сюжете нашего специального корреспондента.

- С миру по нитке: почему французы ездят за бензином в Испанию, зачем в Чаде ввели режим ЧП, отчего шведы предпочитают курятину свиние и кто может возглавить правительство Великобритании.

- Уже в эту субботу на сцене столичного Центра русской культуры в игре на Суперкубок по КВН сойдутся Сборная Звезд и Сборная Юмористов. Все подробности уникального юмористического спецпроекта - в нашем материале!