Решения, принятые в период перед Второй мировой войной первым президентом Эстонии Константином Пятсом (1874-1956), напрямую повлияли на дальнейшие решения страны и ее выбор своей истории на очень долгие годы, вплоть до сегодняшнего дня – об этом в пятницу, на открытии в Таллинне памятника Пятсу сказал президент Алар Карис.
Президент Карис: решения президента Константина Пятса повлияли на судьбу Эстонии
«Роль Константина Пятса, приговоренного царским государством к смертной казни за стремление к высоким идеалам, пережившего годы бегства и тюрьмы, в создании государственности наряду с другими великими фигурами того времени стала основополагающей. Назову здесь лишь несколько важных должностей, которые Константин Пятс занимал в 1917 и 1918 году: председатель Верховного военного комитета Эстонии, председатель Земского правительства Эстонии, один из трех членов Комитета спасения Эстонии и глава нашего первого правительства», – напомнил президент Карис.
Он процитировал мемуары Константина Пятса: «Провозглашение независимости было похоже на клятву и присягу. Он заставил многих пойти на жертвы ради этого, он посрамил слабых и придал мужества сомневающимся».
Так президент Карис подчеркнул центральную роль Константина Пятса в формировании многолетней судьбы страны с начала 20 века до начала Второй мировой войны. «К сожалению, в том числе, и государственный переворот 1934 года, погружение нашей страны в «эпоху молчания» и обманутые надежды на то, что авторитарный режим – лучшее лекарство от всех социальных недугов. Так же думали в то время во многих странах Европы», – сказал глава государства. «И, конечно же, мрачные годы, 1939 и 1940 - оккупация и аннексия Эстонии, когда он, будучи президентом, уступал под все более усиливающимся давлением оккупантов».
Вместе с тем подчеркнул президент Карис, поиск виновных среди тогдашних руководителей эстонского государства – это тупиковый путь. «Потому что имена виновных хорошо известны, это Гитлер и Сталин, два олицетворения тоталитарного зла 20 века. Именно нацистская Германия и коммунистическая Советская Россия решили разделить Европу, и не вина Эстонии в том, что наша страна оказалась одной из многих, попавших под сокрушительную машину насилия», – сказал глава государства.
В жизни Константина Пятса было много возвышенного и много трагического, она была полна непримиримых противоречий, сказал президент Карис. «Все его решения и выборы, порой просто зеркально противоположные предыдущим, напрямую долгие годы влияли на последующие решения и выбор Эстонии. Вплоть до сегодняшнего дня», – сказал глава государства.
«Подтверждением тому является укрепившаяся вслед за восстановлением независимости Эстонии непоколебимая убежденность в необходимости сохранять свободу мысли и свободу слова, сохранять демократию, сохранять парламентскую систему правления – и вести ежедневную и неустанную работу, чтобы у нас были союзники в демократическом мире, чтобы мы больше не оставались в одиночестве – и что нас не оставят в одиночестве», – подчеркнул президент Карис.