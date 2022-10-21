Президент Карис: решения президента Константина Пятса повлияли на судьбу Эстонии

«Роль Константина Пятса, приговоренного царским государством к смертной казни за стремление к высоким идеалам, пережившего годы бегства и тюрьмы, в создании государственности наряду с другими великими фигурами того времени стала основополагающей. Назову здесь лишь несколько важных должностей, которые Константин Пятс занимал в 1917 и 1918 году: председатель Верховного военного комитета Эстонии, председатель Земского правительства Эстонии, один из трех членов Комитета спасения Эстонии и глава нашего первого правительства», – напомнил президент Карис.

Он процитировал мемуары Константина Пятса: «Провозглашение независимости было похоже на клятву и присягу. Он заставил многих пойти на жертвы ради этого, он посрамил слабых и придал мужества сомневающимся».

Так президент Карис подчеркнул центральную роль Константина Пятса в формировании многолетней судьбы страны с начала 20 века до начала Второй мировой войны. «К сожалению, в том числе, и государственный переворот 1934 года, погружение нашей страны в «эпоху молчания» и обманутые надежды на то, что авторитарный режим – лучшее лекарство от всех социальных недугов. Так же думали в то время во многих странах Европы», – сказал глава государства. «И, конечно же, мрачные годы, 1939 и 1940 - оккупация и аннексия Эстонии, когда он, будучи президентом, уступал под все более усиливающимся давлением оккупантов».