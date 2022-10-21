Кремль заявил в пятницу, что если бы правда о сентябрьских взрывах газопровода «Северный поток» стала бы достоянием общественности, то она удивила бы многих европейцев.
Кремль: правда о взрывах на «Северном потоке» удивит европейцев
Москва уже несколько недель намекает, что у ее разведки есть другая версия причины взрывов. В свою очередь западные страны назвали это саботажем и указали пальцем на Россию.
Москва прилагает усилия, чтобы ее привлекли к международному расследованию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В прошлом Россия заявляла, что следствие пытается обвинить ее.
«Работа идет по дипломатическим каналам», – сказал Песков.
«Но пока это упирается в стену нежелания совместно докопаться до правды, которая наверняка удивила бы многих в европейских странах, если бы она была обнародована», – добавил он, не вдаваясь в подробности.
Россия уже несколько недель жалуется, что ее не хотят привлекать к расследованию.
«Ни немцы, ни шведы, ни датчане информацией с нами не делятся», – сказал Песков.
Москва обвинила западные страны в причастности к взрыву газопровода, по которому шел газ из России в Германию.