Украина получит от Эстонии продовольственную помощь на сумму почти в 30 тысяч евро

Об этом BNS сообщил Союз предприятий пищевой промышленности Эстонии, отметив, что в Украину отправлены консервы эстонского производства, рапсовое масло, высокопастеризованное молоко, вода, сиропы, супы, макаронные изделия, овсяная мука, ржаная мука, порошки для тортов и блинов, печенье.

«Несмотря на то, что сами предприятия пищевой отрасли сейчас переживают не лучшие времена, мы все равно не можем сравнивать нашу ситуацию с тем, что происходит с народом и государством Украины. Поэтому мы чувствуем большую ответственность и желание оказать посильную помощь мужественному украинскому народу, страдающему от российской агрессии», – заявила председатель союза пищевых предприятий Сирье Потисепп.

Партию продовольственной помощи укомплектовали Продуктовый банк, входящие в союз предприятия, Министерство иностранных дел, благотворительный фонд Padma Devi Foundation и объединение Teeme Ära SA. Продукты доставит грузовиком логистической компании Omniva, который в пятницу утром был загружен более чем 30 поддонами с продовольствием коробками с одноразовой посудой. Сбор продукции, ее погрузку, отправку в Украину и другую логистику организует Эстонский продуктовый банк.

От предприятий пищевого сектора свой вклад в отправку груза в Украину внесли Tartu Mill AS, Rannarootsi Lihatööstus AS, Scanola Baltic AS, Tere AS, Saku Õlletehase AS, A. Le Coq AS, Orkla Eesti AS, Vilmix OÜ.

Союз предприятий пищевой промышленности пожертвовал в общей сложности 25 поддонов с продуктами, к которым добавились два поддона от Министерства иностранных дел, и шесть поддонов, пожертвованных Фондом Падма Деви. НКО Teeme Ära SA отправило несколько ящиков с одноразовой посудой. Общая стоимость посылки составляет около 30 000 евро.