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В Пярну вор вынес из запертого номера гостиницы целое состояние

Лаури Мутсо
В Пярну вор вынес из запертого номера гостиницы целое состояние
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Вор. Снимок иллюстративный.
Вор. Снимок иллюстративный. Фото: Prostock-studio/ Shutterstock

Вчера в полицию поступило сообщение, что из запертого номера гостиницы украдены ценные вещи.

По словам советника прокуратуры по связям с общественностью Каура Синкявичюса, жертвой кражи стал проживающий в отеле гражданин Финляндии, который в среду утром ненадолго вышел из номера и, вернувшись туда, обнаружил, что пропали его часы и несколько колец.

Ущерб от кражи достигает более 11 000 евро, точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

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