В Пярну вор вынес из запертого номера гостиницы целое состояние

По словам советника прокуратуры по связям с общественностью Каура Синкявичюса, жертвой кражи стал проживающий в отеле гражданин Финляндии, который в среду утром ненадолго вышел из номера и, вернувшись туда, обнаружил, что пропали его часы и несколько колец.