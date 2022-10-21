Вчера в полицию поступило сообщение, что из запертого номера гостиницы украдены ценные вещи.
В Пярну вор вынес из запертого номера гостиницы целое состояние
В Пярну вор вынес из запертого номера гостиницы целое состояние
По словам советника прокуратуры по связям с общественностью Каура Синкявичюса, жертвой кражи стал проживающий в отеле гражданин Финляндии, который в среду утром ненадолго вышел из номера и, вернувшись туда, обнаружил, что пропали его часы и несколько колец.
Ущерб от кражи достигает более 11 000 евро, точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.