Министр окружающей среды: Ида-Вирумаа должен получить больше компенсаций за экологические отчисления

Об этом BNS сообщила пресс-служба аппарата министра. По его словам, чтобы сделать распределение сборов более справедливым, необходимо изменить закон.

«Несмотря на то, что Ида-Вирумаа вносит большой вклад в социальное благополучие Эстонии, больше всего этот регион страдает от нагрузки на окружающую среду. Она должна быть заслуженно и справедливо компенсирована – сумма экологических платежей, возвращаемых в Ида-Вирумаа, должна увеличиться как минимум в два раза», – заявил министр окружающей среды Мадис Каллас.

«В целом, я вижу, что такие вопросы регионального развития целесообразно рассматривать и в других регионах Эстонии. Например, мы должны подумать, как компенсировать местному сообществу значительные ограничения, связанные с введением природоохранных ограничений в сельской местности», – отметил он.

Министр культуры Пирет Хартман добавила, что улучшение условий жизни в Ида-Вирумаа в долгосрочной перспективе обеспечит и более тесную связь уезда с остальной Эстонией. «Безопасность страны, благополучие и благополучие местного населения начинаются со среды обитания. Дополнительные инвестиции помогут создать лучшие условия жизни. Направление большего количества ресурсов в уезд поможет смягчить несправедливую ситуацию, когда регион Ида-Вирумаа дал государству больше, чем получил в ответ за многие годы», – подчеркнула Хартман.