Плата, взимаемая с предприятий Северо-Востока Эстонии за загрязнение и добычу полезных ископаемых, должна вернуться в Ида-Вирумаа в качестве компенсации в еще большем размере, сказал министр окружающей среды Мадис Каллас на встрече с самоуправлениями Ида-Вирумаа.
Министр окружающей среды: Ида-Вирумаа должен получить больше компенсаций за экологические отчисления
Об этом BNS сообщила пресс-служба аппарата министра. По его словам, чтобы сделать распределение сборов более справедливым, необходимо изменить закон.
«Несмотря на то, что Ида-Вирумаа вносит большой вклад в социальное благополучие Эстонии, больше всего этот регион страдает от нагрузки на окружающую среду. Она должна быть заслуженно и справедливо компенсирована – сумма экологических платежей, возвращаемых в Ида-Вирумаа, должна увеличиться как минимум в два раза», – заявил министр окружающей среды Мадис Каллас.
«В целом, я вижу, что такие вопросы регионального развития целесообразно рассматривать и в других регионах Эстонии. Например, мы должны подумать, как компенсировать местному сообществу значительные ограничения, связанные с введением природоохранных ограничений в сельской местности», – отметил он.
Министр культуры Пирет Хартман добавила, что улучшение условий жизни в Ида-Вирумаа в долгосрочной перспективе обеспечит и более тесную связь уезда с остальной Эстонией. «Безопасность страны, благополучие и благополучие местного населения начинаются со среды обитания. Дополнительные инвестиции помогут создать лучшие условия жизни. Направление большего количества ресурсов в уезд поможет смягчить несправедливую ситуацию, когда регион Ида-Вирумаа дал государству больше, чем получил в ответ за многие годы», – подчеркнула Хартман.
Промышленные и горнодобывающие предприятия Ида-Вирумаа платят государству более двух третей всех поступающих в госказну экологических платежей за природные ресурсы и загрязнение. В 2021 году в Ида-Вирумаа вернулась только десятая часть этого количества. Что делать с полученными деньгами, решают сами местные органы власти.
Мадис Каллас сообщил местным самоуправлениям, что поступающие экологические платежи можно использовать для инвестиций. «Например, на благо инфраструктуры общего пользования, на благо местного сообщества», – пояснил министр.
Министр окружающей среды намерен внести предложение изменить действующую систему экологических платежей, чтобы в будущем в Ида-Вирумаа возвращалось больше денег. Один из способов сделать это – увеличить часть платы за утилизацию сланцевых отходов, которая идет в пользу местного самоуправления.
Кроме того, получение платы за право добычи сланца может увеличиться, если ставка платы – в зависимости от цены на сланцевое масло – достаточно высока. Дополнительную плату можно было бы широко распределять в Ида-Вирумаа, чтобы она не зависела от места добычи или утилизации.