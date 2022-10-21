Городская управа Силламяэ обратилась в Министерство образования и науки с просьбой увеличить поддержку строительства нового здания Силламяэской школы Старого города за счет средств, высвобождающихся в результате отмены проектов по уменьшению выбросов углекислого газа (CO2).
Силламяэ хочет направить деньги от отмененных проектов CO2 на строительство школы
Об этом BNS сообщили в мэрии Силламяэ, отметив, что первоначальная общая стоимость проекта здания школы в Силламяэ составляла почти 6,7 миллиона евро, из которых подлежащая субсидированию сумма составляла более 4,4 миллиона евро, включая субсидию в размере около 3,8 миллиона евро и долю самофинансирования в размере почти 670 000 евро.
Кроме того, город должен взять на себя ту не подлежащую субсидированию сумму проекта, которая в основном связана со строительством спортивного комплекса. Решение о финансировании было принято Государственным центром вспомогательных услуг (RTK) три года назад.
Однако в начале этого года в связи с резким ростом цен на строительные материалы возникла необходимость увеличения бюджета проекта. В июле РТК принял решение об увеличении общей стоимости проекта и доли самофинансирования, сумма субсидии осталась прежней. Новая общая стоимость была установлена на уровне 8,1 миллиона евро, из которых подлежащая субсидированию сумма составляет почти 4,8 миллиона евро, грант - 3,8 миллиона евро, а доля самофинансирования - чуть меньше одного миллиона евро.
На сегодня застройщик представил городу новые предложения по увеличению бюджета проекта на сумму почти 300 000 евро. Если предложения будут сочтены обоснованными и разрешены с точки зрения Закона о государственных закупках, то бюджет проекта должен быть снова увеличен, считают в городской управе.
В связи с необходимостью делать выбор и, учитывая уровень самофинансирования и ожидаемые результаты, город Силламяэ отказался от двух проектов поддержки, по которым были получены решения о финансировании.
Общая сумма поддержки этих проектов энергоэффективности составила 1 166 623 евро. Высвободившиеся деньги городское правительство хотело бы направить на строительство нового школьного здания, поэтому Министерство образования и науки обращается к Министерству финансов за оценкой возможности такой договоренности.