Силламяэ хочет направить деньги от отмененных проектов CO2 на строительство школы

Об этом BNS сообщили в мэрии Силламяэ, отметив, что первоначальная общая стоимость проекта здания школы в Силламяэ составляла почти 6,7 миллиона евро, из которых подлежащая субсидированию сумма составляла более 4,4 миллиона евро, включая субсидию в размере около 3,8 миллиона евро и долю самофинансирования в размере почти 670 000 евро.

Кроме того, город должен взять на себя ту не подлежащую субсидированию сумму проекта, которая в основном связана со строительством спортивного комплекса. Решение о финансировании было принято Государственным центром вспомогательных услуг (RTK) три года назад.

Однако в начале этого года в связи с резким ростом цен на строительные материалы возникла необходимость увеличения бюджета проекта. В июле РТК принял решение об увеличении общей стоимости проекта и доли самофинансирования, сумма субсидии осталась прежней. Новая общая стоимость была установлена ​​​​на уровне 8,1 миллиона евро, из которых подлежащая субсидированию сумма составляет почти 4,8 миллиона евро, грант - 3,8 миллиона евро, а доля самофинансирования - чуть меньше одного миллиона евро.

На сегодня застройщик представил городу новые предложения по увеличению бюджета проекта на сумму почти 300 000 евро. Если предложения будут сочтены обоснованными и разрешены с точки зрения Закона о государственных закупках, то бюджет проекта должен быть снова увеличен, считают в городской управе.

В связи с необходимостью делать выбор и, учитывая уровень самофинансирования и ожидаемые результаты, город Силламяэ отказался от двух проектов поддержки, по которым были получены решения о финансировании.