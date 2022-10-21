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Премьер-министр Каллас: замороженное имущество России нужно направить на поддержку Украины

rus.postimees.ee
Премьер-министр Каллас: замороженное имущество России нужно направить на поддержку Украины
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Сегодня главы государств и правительств Европейского союза на заседании Европейского совета в Брюсселе сосредоточились на обсуждении возможностей, как дополнительно помочь Украине.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия продолжает свои атаки против инфраструктуры и гражданского населения Украины. «Президент Украины Зеленский сказал в своем видеообращении, что Украина сейчас нуждается в первую очередь в противовоздушной и противоракетной обороне, но помимо военной помощи нужна также экономическая и гуманитарная. В этом вопросе Европейский союз должен взять на себя еще более важную роль», – заявила премьер-министр.

«Мы уже предоставляем Украине дополнительный пакет военной помощи и начинаем миссию по обучению украинских военных. Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества – его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. Учитывая разрушения, которые нанесла Россия, а также продолжающуюся террористическую кампанию по уничтожению гражданской инфраструктуры, мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения», – сказала премьер-министр. «Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение», – добавила она.

Главы государств и правительств обсудили также составление следующего пакета санкций и необходимость привлечь к ответственности российских военных преступников. «Преступления России, в том числе преступления агрессии, преступления против человечности и возможный геноцид, не должны остаться безнаказанными. Украина попросила нашей помощи в этом вопросе, и я предложила, что Европейский союз мог бы взять на себя ведущую роль в создании трибунала, расследующего преступления агрессии», – отметила премьер-министр.

«Европейская комиссия приступит также к составлению следующего санкционного пакета. Важно, чтобы он включал в себя запрет российских пропагандистских каналов, отключение новых финансовых учреждений от системы SWIFT, а также, например, запрет на экспорт алмазов», – перечислила Каллас.

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