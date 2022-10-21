Лучшая инвестиция в Украину – оружие: конференция в Риге

Страны перестают быть нейтральными

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт отметил и другую тенденцию – когда-то нейтральные страны из-за нападения России на Украину отказываются от этого статуса. Его страна, как и Финляндия, в ближайшее время ожидают одобрения заявки на вступление в НАТО.

«Мир изменился, – заявил Бильдт. – Для Финляндии и Швеции он изменился фундаментально. Даже Швейцария теперь говорит о »кооперативном нейтралитете«. Не знаю точно, что это, но это значит что нельзя быть просто нейтральным, надо кооперироваться». К таким изменениям Европу подтолкнула агрессия России против Украины, считает Бильдт. По его словам, это не только агрессия, направленная против европейских ценностей, но – против европейского миропорядка.

«Депутинизация» для России

В то же время экс-глава Швеции предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности. Тему поддержал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. В интервью DW в кулуарах конференции Хойсген назвал три шага на пути к послевоенному миру.

Во-первых, эксперт призвал к персональной ответственности. Из истории собственной страны он привел в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были в числе прочего приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы. «Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем», – объяснил Хойсген.