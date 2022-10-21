В Риге открылась конференция по внешней политике и безопасности. Ее участники высказались за расширение ЕС и обсудили, как можно помочь Украине отразить российскую агрессию. Deutsche Welle подвила итог первого дня конференции.
Лучшая инвестиция в Украину – оружие: конференция в Риге
В пятницу, 21 октября, в столице Латвии началась двухдневная Рижская конференция. На этом ежегодном форуме обсуждают вызовы во внешней политике и международной безопасности. В первый день конференции участники из числа европейских чиновников и авторитетных экспертов обсудили риски и возможности, которые появились в связи с вторжением России в Украину.
Расширение ЕС для усиления Запада
«У Востока проблемы, «Глобальный Юг» разделен, а Запад – снова в деле», – с таким тезисом на Рижской конференции выступил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным делам Карл Бильдт. Он признал, что европейские страны еще долго будут находиться в энергетической зависимости от таких недемократических стран, как Россия и Саудовская Аравия.
Тем не менее и Восток переживает не лучшие времена, отметил Бильдт. «Концентрация власти в руках одного человека, – так обозначил политик проблему региона. - А люди склонны делать ошибки. Путин принял безумное решение, а глава Компартии Китая Си принял несколько решений, которые привели Китай на ошибочый путь». На этом фоне Бильдт призвал европейцев руководствоваться во внешней политике скорее интересами, чем ценностями.
Учитывая проблемы Востока и Юга, Западу нужно воспользоваться окном возможностей, открытым не без участия России, которая вторглась в Украину, решили участники дискуссии «Реальная политика против политики идеалов».
Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что сейчас лучший момент, чтобы сделать Запад более устойчивым к внешним угрозам. По его мнению, этому поспособствует вступление в Евросоюз стран, которые разделяют западные ценности - Украины, Грузии, Молдовыи кандидатов в ЕС с Западных Балкан. «Нужно помочь им провести необходимые для вступления реформы», – заявил Левитс.
Страны перестают быть нейтральными
Экс-премьер Швеции Карл Бильдт отметил и другую тенденцию – когда-то нейтральные страны из-за нападения России на Украину отказываются от этого статуса. Его страна, как и Финляндия, в ближайшее время ожидают одобрения заявки на вступление в НАТО.
«Мир изменился, – заявил Бильдт. – Для Финляндии и Швеции он изменился фундаментально. Даже Швейцария теперь говорит о »кооперативном нейтралитете«. Не знаю точно, что это, но это значит что нельзя быть просто нейтральным, надо кооперироваться». К таким изменениям Европу подтолкнула агрессия России против Украины, считает Бильдт. По его словам, это не только агрессия, направленная против европейских ценностей, но – против европейского миропорядка.
«Депутинизация» для России
В то же время экс-глава Швеции предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности. Тему поддержал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. В интервью DW в кулуарах конференции Хойсген назвал три шага на пути к послевоенному миру.
Во-первых, эксперт призвал к персональной ответственности. Из истории собственной страны он привел в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были в числе прочего приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы. «Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем», – объяснил Хойсген.
Кроме того, за нанесенный Украине ущерб Россия должна выплатить ей репарации. Наконец, в-третьих, Россия должная пройти «депутинизацию». «Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, – говорит эксперт. – Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок».
«Оружие – лучшая инвестиция в Украину»
Украина, в свою очередь, не сомневается в своей военной победе. Об этом на Рижской конференции сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он отметил, что к настоящему времени Украине не хватает оружия, чтобы «решить проблему Путина». «У нас три главные проблемы – оружие, оружие, оружие», – заявил Арестович по видеосвязи. Он уточнил, что не хватает артиллерии и бронетранспортеров – их нужно в два раза больше, чем есть сейчас.
С Арестовичем согласился вице-президент берлинского офиса «Немецкого фонда Маршала» Томас Кляйне-Брокхоф. В фонде посчитали, что в следующем году Украина будет нуждаться в 3-4 миллиардах долларов ежемесячно, чтобы покрывать дефицит бюджета. На послевоенное восстановление страны уйдут сотни миллиардов долларов. «Вероятно, лучшая инвестиция в Украину прямо сейчас – оружие, – заключил Кляйне-Брокхоф. – Потому что это убережет от затрат впоследствии (после окончания войны. – Ред.)».