Саммит ЕС ⟩ Идея Каллас о передаче замороженных российских активов нашла поддержку

Программа второго дня саммита ЕС, завершившегося в Брюсселе в пятницу, 21 октября, началась на час позже запланированного. Дело в том, что накануне дискуссия об урегулировании цен на газ в ЕС затянулась далеко за полночь. Старожилы из пресс-центра в Европейском совете утверждают, что это был один из самых длинных рабочих дней в истории подобных встреч. Поэтому организаторы решили дать европейским лидерам немного отдохнуть. Тем более что тем предстояло обсудить темы не менее серьезные, чем энергетический кризис: сотрудничество с Китаем и ситуацию в Украине, вызванную российским вторжением.

Избавиться от сырьевой зависимости от Китая

Последние тенденции во внутренней и внешней политике Пекина беспокоят Брюссель. «Китай продолжает миссию на установление своего доминирования в Восточной Азии и в глобальных масштабах. Мы помним, как перед вторжением в Украину в феврале был подписан договор между Россией и Китаем о так называемом «безлимитном партнерстве». Это развитие событий влияет на отношения ЕС и КНР», – отметила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.