Латвийская православная церковь просит РПЦ об автокефалии

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратится к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу предоставить ей статус автокефальной, то есть полностью независимой от РПЦ. Такое решение было принято на соборе ЛПЦ, который прошел в четверг, 20 октября, в рижской Церкви всех святых. Как сообщают латвийские СМИ со ссылкой на участников собора, «за» обращение к патриарху проголосовали 160 делегатов, только один выказался против, воздержавшихся не было.

«Собор состоялся. Как я и говорил, принято – исполнить закон и внести изменения в юридический устав. И обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации», – цитирует издание Baltijas Bals слова участвовавшего в соборе священника РПЦ.

8 сентября сейм Латвии принял поправки к закону «О Латвийской православной церкви», согласно которым она должна стать полностью независимой от Московского патриархата. Президент страны Эгитс Левитс назвал эту меру «восстановлением исторического статуса» ЛПЦ. Согласно канону, автокефалию церкви, входящей в состав РПЦ и желающей его получить, должен даровать московский патриарх. Одностороннее провозглашение независимости будет считаться церковным расколом, чего в ЛПЦ хотят избежать.

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