СМИ: Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

Член парламента от Консервативной партии Джеймс Даддридж рассказал телеканалу, что Джонсон планирует принять участие в гонке за лидерство.

«Я сделаю это», – процитировал политик слова Джонсона. Он добавил, что сейчас бывший премьер-министр возвращается из отпуска на Карибских островах.

Для участия в выборах Джонсону необходимо набрать 100 номинаций от депутатов-консерваторов до 14:00 понедельника. На данный момент его открыто поддержали 43 человека. Бывший глава Минфина Риши Сунак набрал уже 74 номинаций, а лидер палаты общин Пенни Мордонт – единственная, кто официально заявил о планах участвовать в выборах, – 18 номинаций.