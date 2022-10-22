В субботу в Ласнамяэ можно бесплатно сдать опасные отходы и пригодные для использования вещи, сообщает сайт районной управы.
Не знаете, как от них избавиться? В субботу в Ласнамяэ примут опасные отходы и пригодные для использования вещи
«Опасные отходы нельзя утилизировать вместе с обычным мусором, так как содержащиеся в них токсичные вещества и материалы могут сразу, либо через какое-то время, представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды в целом. Акция по сбору опасных отходов – это отличная возможность для жителей Ласнамяэ утилизировать их правильно. Я призываю всех желающих воспользоваться данной возможностью 22 октября», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
График остановок микроавтобуса для сбора в Ласнамяэ 22 октября:
10.00–10.30 на перекрестке Меэлику и Кивирику
10.30–11.00 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки
11.00–11.30 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4
11.30–12.00 в зоне парковки на Ляэнемере теэ, 66 и 70/1
12.00–12.30 Юмера, 54
12.30–13.00 между Кярбери, 34b и 40
13.00–13.30 Кярбери, 4
13.30–14.00 у зеленой зоны напротив Раадику, 8/1
14.00–14.30 на площадке возле Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)
14.30–15.00 Вирби, 20
15.00–15.30 на парковке у перекрестка Лийкури и ул. Вана-Куули
15.30–16.00 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)
16.00–16.30 на парковке возле Паэ, 80
16.30–17.00 на парковке возле Палласти, 30a (рядом с остановкой «Асундузе»)
В ходе рейда можно сдать батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).
Из пригодных ко вторичному использованию вещей принимаются книги, посуда и другие кухонные принадлежности, одежда и прочий домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, музыкальные инструменты, предметы связанные с просмотром фильмов(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, скатерти, белье и прочее), аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и тд) и небольшие электронные приборы (такие как фен, тостер, чайник, миксер, микроволновка и тд).
На каждом пункте сбора будут работать две машины: одна для опасных отходов и одна для бытовых предметов. Опасные отходы будут переданы Epler & Lorenz AS для повторного использования и возврата в обращение в качестве материала, таким образом они не попадут в бытовые отходы или в природу. Пригодные для использования вещи будут переданы общественной организации Uuskaustuskeskus, которая найдет им применение.
Более крупные предметы, пригодные для дальнейшего использования – мебель и бытовая техника в рабочем состоянии (например, холодильники, плиты и так далее) – в ходе кампании приниматься не будут. Их можно отнести в магазины НКО Uuskasutuskeskus или вызвать для их вывоза специальный транспорт.