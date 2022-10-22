Не знаете, как от них избавиться? В субботу в Ласнамяэ примут опасные отходы и пригодные для использования вещи

«Опасные отходы нельзя утилизировать вместе с обычным мусором, так как содержащиеся в них токсичные вещества и материалы могут сразу, либо через какое-то время, представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды в целом. Акция по сбору опасных отходов – это отличная возможность для жителей Ласнамяэ утилизировать их правильно. Я призываю всех желающих воспользоваться данной возможностью 22 октября», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

График остановок микроавтобуса для сбора в Ласнамяэ 22 октября:

10.00–10.30 на перекрестке Меэлику и Кивирику

10.30–11.00 возле стадиона Катлери у пункта сбора упаковки

11.00–11.30 на парковке возле Линнамяэ теэ, 4

11.30–12.00 в зоне парковки на Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

12.00–12.30 Юмера, 54

12.30–13.00 между Кярбери, 34b и 40

13.00–13.30 Кярбери, 4

13.30–14.00 у зеленой зоны напротив Раадику, 8/1

14.00–14.30 на площадке возле Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

14.30–15.00 Вирби, 20

15.00–15.30 на парковке у перекрестка Лийкури и ул. Вана-Куули

15.30–16.00 напротив П. Пинна, 19 (со стороны П. Пинна, 12)

16.00–16.30 на парковке возле Паэ, 80

16.30–17.00 на парковке возле Палласти, 30a (рядом с остановкой «Асундузе»)