После смены власти, произошедшей в середине сентября, когда Центристская партия была выведена из Пярнуской коалиции и заменена «Отечеством», в зале Пярнуского горсобрания царит напряжение: на прошлой неделе было выражено аж четыре вотума недоверия. На этой неделе Центристская партия выражает следующий вотум недоверия, обвиняя вице-мэра от Партии реформ Ирину Тальвисте во лжи.
Центристы выразили вице-мэру Пярну вотум недоверия: причем тут городские коровы?
По данным Центристской партии, Тальвисте была уличена во лжи во время сентябрьского заседания, когда заявила, что не говорила того, что на самом деле было сказано ею на заседании девять дней назад. Это подтверждает протокол.
Член фракции EKRE Эдмонд Пену при обсуждении пункта 5 повестки дня протокола Комиссии экономики от 6 сентября, который касался утверждения «Плана энергетики и климата Пярну до 2030 года», задал вопрос: «Что будет с городскими коровами?» Ответ Талвисте, записанный в протоколе, звучал так: «Городские коровы будут в городе Пярну, пока существует нынешняя коалиция».
Стоит отметить, что к тому времени уже было ясно, что нынешней правящей коалиции – конец, а предвыборная коалиция мэра ведет переговоры о новой коалиции, с Партией реформ и «Отечеством».
Не прошло и недели, как избирательный союз Pärnu Ühendab и Партия реформ ушли в аут, а «Отечество», до сих пор находившееся в оппозиции, встало со скамейки запасных.
На заседании горсобрания 15 сентября заместитель председателя центральной фракции Юри Кирсс сказал в своем выступлении: на предыдущем заседании Комиссии по экономике вице-мэр заявила, что «городские коровы будут в Пярну до тех пор, пока держится существующая коалиция», и развел руками под смех из зала.
Тальвисте тогда сказала: «Я никогда не получала столь глупого вопроса ни от одного интеллигентного члена горсобрания, и, очевидно, я также прошу внести в протокол сказанные за меня слова, которых я никогда не произносила».
На этом дискуссия о связи между городскими коровами и коалицией закончилась, пока позавчера Центристская партия снова о ней не вспомнила и не вынесла Тальвисте вотум недоверия.
По мнению центристов, обидно то, что Тальвисте нагло солгала прямо с кафедры, оскорбив тем самым как депутатов, так и всех жителей Пярну, которые заслуживают, чтобы на столь высоком посте находился справедливый, честный и вежливый представитель народа. «Учитывая вышеизложенное, становится ясно, что Ирина Тальвисте не понимает той ответственности, которая накладывается на должность вице-мэра. Вот почему недоверие неизбежно», – говорится в вотуме недоверия.
По мнению Тальвисте, она не лгала, а несоответствия в рассказе в зале горсобрания истекают из того, что спикер и отвечавший на вопрос вице-мэр имели в виду разные контексты.
«Я запуталась 15 сентября, потому что всегда придерживалась мнения, что городские коровы будут находиться городском пространстве Пярну, пока не будет научно доказано, что именно они загрязняют морскую воду Пярну», –прокомментировала вотум недоверия Тальвисте. «Каждый должен посмотреть на приведенные заявления и сделать свои собственные выводы».
Вотум недоверия собрал 14 подписей и будет поставлен на голосование на следующем заседании горсбрания в ноябре.