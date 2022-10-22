Центристы выразили вице-мэру Пярну вотум недоверия: причем тут городские коровы?

По данным Центристской партии, Тальвисте была уличена во лжи во время сентябрьского заседания, когда заявила, что не говорила того, что на самом деле было сказано ею на заседании девять дней назад. Это подтверждает протокол.

Член фракции EKRE Эдмонд Пену при обсуждении пункта 5 повестки дня протокола Комиссии экономики от 6 сентября, который касался утверждения «Плана энергетики и климата Пярну до 2030 года», задал вопрос: «Что будет с городскими коровами?» Ответ Талвисте, записанный в протоколе, звучал так: «Городские коровы будут в городе Пярну, пока существует нынешняя коалиция».

Стоит отметить, что к тому времени уже было ясно, что нынешней правящей коалиции – конец, а предвыборная коалиция мэра ведет переговоры о новой коалиции, с Партией реформ и «Отечеством».

Не прошло и недели, как избирательный союз Pärnu Ühendab и Партия реформ ушли в аут, а «Отечество», до сих пор находившееся в оппозиции, встало со скамейки запасных.

На заседании горсобрания 15 сентября заместитель председателя центральной фракции Юри Кирсс сказал в своем выступлении: на предыдущем заседании Комиссии по экономике вице-мэр заявила, что «городские коровы будут в Пярну до тех пор, пока держится существующая коалиция», и развел руками под смех из зала.